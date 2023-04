Przed nami dwa długie weekendy, majowy oraz czerwcowy. Polacy od lat czekają na te wolne dni aby zagospodarować je na wyczekany wyjazd. Czy w tym roku postanowimy spędzić wolne dni w kraju, czy skuszą nas zagraniczne oferty i na co możemy liczyć?

W tym roku weekend majowy wypada wyjątkowo korzystnie.

Dobierając 3 dni urlopu możemy mieć aż 9 dni wolnego.

To wystarczy nie tylko na szybki wypad, ale możemy się pokusić o pełne zwiedzanie lub wypoczynek na łonie natury.

- Maj to jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Wszyscy amatorzy wyjazdów czekają więc na długi weekend, aby w końcu cieszyć się wyższymi temperaturami i móc zaplanować wyczekany wyjazd. Ze względu na dość wysokie ceny ofert zagranicznych w porównaniu z ostatnimi latami, widzę zwiększoną tendencję do poszukiwania pobytów w kraju, a Polska ma przecież wiele do zaoferowania. Co bardzo cieszy, zwiększone koszty, które są naturalnym procesem w zasadzie w każdej dziedzinie gospodarki w ostatnich latach, wcale nie powstrzymują turystów przed podróżami - mówi Tomasz Kunstler, ekspert branży hotelarskiej i właściciel Aspen Prime Bike&Ski.

W Aspen Prime Bike&Ski w Podlesiu, na dwa tygodnie przed majówką, mamy sprzedane pokoje w 95 proc., na Wielkanoc mieliśmy pełne obłożenie, a już teraz pojawiają się rezerwacje na wiele tygodni do przodu, w tym na weekend czerwcowy. Widać, że branża odżywa po czasie pandemicznego zastoju, co jest bardzo pocieszające – mówi Tomasz Kunstler.

Pobyt w kraju czy zagranicą? Gdzie najlepiej się udać?

Ofert na majówkę w Polsce jak i zagranicą jest bardzo wiele. Hotele maja przygotowane specjalne pakiety na długi weekend, a biura podróży oferują wycieczki zagraniczne.

Aspen Prime Bike&Ski. mat.pras.

- Jeśli uda nam się wygospodarować ponad tydzień wolnego, mamy praktycznie czas na zagraniczny pobyt ze zwiedzaniem. Polecam wówczas Turcję, Meksyk czy Maderę. Mamy gwarancję dobrej pogody bez upałów. Na krótsze zagraniczne city break warto wybrać się do naszych sąsiadów, np. do Pragi, Berlina. Na kilka dni zajrzeć można także do Wiednia, Madrytu, Budapesztu czy Barcelony oraz Paryża - mówi Tomasz Kunstler.

Hotelarz zachęca także do spędzania majowych weekendów w kraju.

Aspen Prime Bike&Ski, mat.pras.

- W hotelu Aspen dajemy gościom połączenie wypoczynku na łonie natury, gdyż znajdujemy się na przepięknych terenach u podnóża Gór Opawskich, goście mogą odpocząć podczas spacerów po lasach. Posiadamy rowery elektryczne idealne do całodziennych wycieczek po górach oraz oczywiście tradycyjne rowery. Polecamy także nasz nowy wewnętrzny basen oraz SPA, dla odważniejszych mamy basen zewnętrzny w którym zażywać można kąpieli z fenomenalnym widokiem na góry. Przepyszne jedzenie z którego już słyniemy dopełni dzieła. Rozpoczniemy także sezon grillowy oraz będziemy się bawić przy muzyce na żywo. Taka majówka na pewno sprawi, że odpoczniemy i wrócimy do obowiązków z nową energią – dodaje Tomasz Kunstler.

