Majówka z hotelowym otwarciem. Rusza Focus Hotel Premium Elbląg

Od 1 maja rusza nowy hoteli sieci Focus w Elblągu. To pierwszy obiekt sieci należącej do Immobile S.A, który działa w województwie warmińsko-mazurskim.

Grupa Immobile wydzierżawiła na 15 lat obiekt na 85 pokoi w centrum Elbląga.

Focus Hotel Premium Elbląg to pierwszy hotel sieci Focus w województwie warmińsko-mazurskim, ale 12 w sieci.

W hotelu, poza 5 apartamentami, znajduje się również zaplecze konferencyhne, restauracja oraz strefa SPA.

Spółka należąca do Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. podpisała piętnastoletnią umowę dzierżawy obiektu, który znajduje się w samym centrum miasta. Ten zlokalizowany przy ulicy Stary Rynek obiekt posiada 85 pokoi, w tym 5 apartamentów oraz zaplecze konferencyjne o łącznej powierzchni ponad 600 mkw, ponadto w hotelu działa się restauracja, która znalazła się w przewodniku kulinarnym Gault&Millau, strefa Wellness & SPA, basen, sauna oraz sala fitness.

Focus Hotel Premium Elbląg to pierwszy obiekt sieci, który będzie funkcjonował w województwie warmińsko-mazurskim. Położony w centralnej części miasta hotel daje gwarancję wypoczynku zarówno klientom indywidualnym jak i biznesowym. Obiekt dołącza do grona hoteli 4-gwiazdkowych, do którego należą hotele w Sopocie, Gdańsku, Bydgoszczy, Inowrocławiu i Lublinie. Do dyspozycji gości oddanych zostaje 85 pokoi, 3 sale konferencyjne, restauracja, bar, strefa Wellness & Spa, basen, sauna, siłownia oraz podziemny garaż. Obiekt będzie dwunastym hotelem sieci. Spółka ma w planach poniesienie nakładów na podwyższenie standardu hotelu w celu ugruntowania jego pozycji lidera na lokalnym rynku.

- Otwarcie kolejnego hotelu jest dla nas niezwykle satysfakcjonujące pokazuje, że pomimo panującej na rynku sytuacji związanej z pandemią mocno stoimy na nogach i nie zwalniamy tempa rozwoju a nasza oferta jest tym bardziej doceniana w tych trudnych czasach. Cieszy nas również fakt otwarcia pierwszego obiektu w województwie warmińsko-mazurskim. Oczywiście dołożymy wszelkich starań by nowy hotel w Elblągu spełnił oczekiwania wszystkich odwiedzających nas gości -mówi Łukasz Płoszyński, wiceprezes zarządu sieci Focus Hotels.

Nowy hotel, tak jak pozostałe hotele sieci Focus oferował będzie szybki bezpłatny Internet Wi-Fi w całym budynku oraz darmowy dostęp kącika biznesowego z drukarką. Hotelowi goście będą mogli bezpłatnie skorzystać z sauny i siłowni. Każdy pokój zostanie wyposażony w duże i wygodne łóżko, przestronną łazienkę, telewizor, biurko do pracy oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty. Ponadto goście otrzymywać będą kawę i kanapkę na wynos gratis, tak jak ma to miejsce we wszystkich obiektach sieci. Natomiast dzieci i młodzież do lat 18-stu, zakwaterowane w pokoju z rodzicami lub opiekunami, zgodnie ze standardem marki, będą nocować bezpłatnie.