Mamy do czynienia z największym kryzysem współczesnego hotelarstwa









Autor: propertynews.pl

Dodano: 16 mar 2020 12:45

Hotelarze z Kołobrzegu, we wspólnym liście opisującym dramatyczny stan branży w związku z koronawirusem, zaapelowali do rządzących o wsparcie dla polskich przedsiębiorstw hotelarskich. W apelu przedstawili konkretne rozwiązania tej krytycznej sytuacji, do akcji lawinowo dołączają hotelarze z innych regionów Polski, jest ich już ponad 150. Obawiają się, że bez państwowej pomocy będą zmuszeni do zamykania obiektów i grupowych zwolnień.