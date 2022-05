Manor House SPA w czołówce najlepszych hoteli SPA w Polsce

W rankingu 100 Best SPA Hotels in Poland mazowiecki kompleks hotelowy Manor House SPA - Pałac Odrowążów znalazł się na 6. miejscu, równocześnie zdobywając najwyżej punktowaną pozycję wśród hoteli SPA na Mazowszu.

W rankingu magazynu Eden „100 Najlepszych Hoteli SPA w Polsce” za rok 2022 hotel Manor House SPA zajął 6. miejsce. Uplasował się też najwyżej spośród wszystkich mazowieckich kompleksów SPA.

Według organizatorów tego zestawienia, aby znaleźć się w wśród najlepszych hoteli SPA, kilkanaście lat temu wystarczyło być. Pięć lat temu trzeba było się czymś wyróżniać. Dziś natomiast, „kiedy eksperci mówią już o ponad 900 obiektach SPA & Wellness, trzeba świadczyć usługi na najwyższym poziomie, nadążać za zmieniającymi się trendami, odznaczać się profesjonalizmem, otwartością na potrzeby gości i przyjazną atmosferą”.

- Polska jest bardzo atrakcyjnym turystycznie krajem o dobrze rozwiniętym i różnorodnym zapleczu hotelowym. Duża konkurencja na mocno nasyconym rynku sprawia, że polskie hotele SPA mają bardzo wysoki poziom usług i mnogość atrakcji, a te najlepsze z rankingu 100 Best SPA Hotels in Poland mają światowy poziom i naprawdę wiele do zaoferowania swoim gościom. Zdobycie miejsca w ścisłej czołówce najlepszych hoteli SPA to dla zespołu Manor House SPA prawdziwa satysfakcja i motywacja do dalszej pracy, a utrzymywanie się na topie rankingu przez kolejna lata jest najlepszym potwierdzeniem, że konsekwentne tworzenie miejsca sprzyjającego relaksowi i harmonii, w zgodzie z naturą i jej dobrymi energiami, to właściwa droga rozwoju – mówi Dorota Tokarska, dyrektor marketingu hotelu Manor House SPA.