Marka hotelowa premium od IHG zadebiutuje w Katowicach. Hotel sieci vaco gotowy w 2022 roku

Marka voco zadebiutowała 3 lata temu w Australii. Sieć planuje otworzyć w ciągu 10 lat 200 obiektów na całym świecie.

Pierwszy obiekt w Polsce powstanie w przyszłym roku w Katowicach.

Marka voco zadebiutowała w 2018 roku w Australii, gdzie została podpisana pierwsza umowa na otwarcie hotelu voco. Następnie pod koniec 2018 roku rozpoczęła się ekspansja voco na największych rynkach IHG, w USA i Chinach, gdzie zostały otwarte nowe obiekty w Nowym Jorku i Hangzhou. Pułap pięćdziesięciu hoteli został osiągnięty dzięki podpisaniu umowy na otwarcie hotelu voco Brisbane City Centre w Australii, do którego dojdzie w tym roku. Hotel ten dołączył do dynamicznie rozwijającego się portfolio hoteli voco na całym świecie w tym w ośrodkach miejskich, takich jak Paryż, Nowy Jork, Dubaj czy Rijad.

Marka voco cieszy się szerokim zainteresowaniem właścicieli hoteli dzięki łatwości, z jaką można przystosować nieruchomości do marki voco. Właściciele hoteli chętnie dołączają do rodziny voco, która umożliwia szybką adaptację obiektów do standardów marki, maksymalizację zysków oraz natychmiastowe skorzystanie z benefitów wynikających z dostępu do globalnej sieci IHG oraz programu IHG® Rewards, będącego jednym z największych programów lojalnościowych na świecie. W czasach pandemii w 2020 roku IHG odnotowało wzrost liczby obiektów podlegających konwersji. 25 proc. nowych umów otwarcia hoteli dotyczyło przekształcenia dotychczasowych budynków w inne marki hoteli, w tym 13 proc. dotyczyło konwersji na markę voco.

Wszechstronność marki również ewoluuje — pierwsza nieruchomość typu all-suite została podpisana w Doha a pierwsze hotele w nowo wybudowanych nieruchomościach, zostały otwarte w Edynburgu w Szkocji, kolejna w Nanjing w Chinach (otwarcie pod koniec tego roku).