Marka Mondrian wkracza do Europy

Grupa Accor właśnie przekroczyła symboliczny kamień milowy, otwierając swój trzytysięczny hotel w Europie. Przy łącznej liczbie 340 tys. pokoi w 39 krajach, jest wiodącym operatorem hotelowym w regionie. Wzbogacenie portfolio o 26. markę, Mondrian, to kolejny krok w kierunku rozbudowy segmentów premium i lifestyle.

Działalność marki Mondrian w Europie zapoczątkują dwa obiekty we Francji. W pierwszej kolejności będzie to obiekt Cannes Grand Hotel przy Croisette, którego ponowne otwarcie planowane jest na 2021 r. Hotel będzie oferował 75 pokoi na 11 piętrach, restaurację i bar z widokiem na prywatny ogród o powierzchni 4 tys. mkw., ustawne sale konferencyjne i prywatną plażę przed hotelem.

Podkreśleniem pozycji nowej, unikalnej marki w segmencie lifestyle na Lazurowym Wybrzeżu będzie otwarcie prywatnej plaży w 2020 roku. Drugi obiekt powstanie w Bordeaux. W hotelu mieszczącym się w XIX-wiecznym budynku do dyspozycji gości będzie 97 pokoi o powierzchni od 25 do 50 mkw. zlokalizowanych na trzech piętrach. Ofertę obiektu uzupełniają: restauracja z salą barową o powierzchni 460 mkw., spa, przestrzeń konferencyjna i otwarty taras o powierzchni 225 mkw. Jego otwarcie planowane jest na drugą połowę 2021 r. Ten ambitny i elegancki projekt będzie miał swoją premierę podczas uroczystej ceremonii wiosną 2020 r. w obecności wszystkich partnerów, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Mondrian to filozofia podróżowania. Rewolucyjny design i nowoczesny wystrój czynią obiekty tej marki pozycją obowiązkową zarówno dla turystów, jak i miejscowych. Mondrian zawsze znajduje się w samym sercu najbardziej urzekających scenerii kulturowych na świecie, pozwalając każdemu zasmakować innowacyjności i kreatywności. Hotele tej marki zapewniają gościom stylową przystań dzięki współpracy z największymi nazwiskami w branży oraz przełomowej ofercie gastronomicznej i życia nocnego.

Grupa Accor wykorzystuje sprzyjające trendy panujące w Europie, która jest popularnym celem podróży wśród turystów z całego świata – stary kontynent stanowi niemal 50% światowego portfolio Grupy. Do 2020 r. Accor udostępni kolejnych 350 000 pokoi na całym świecie.

Przyspieszenie w segmentach luxury i premium

W ciągu ostatnich kilku lat Grupa przeszła radykalną transformację, decydując się w szczególności na ekspansję w Europie i przyspieszając rozwój swoich ekskluzywnych marek. Jest to sektor, wobec którego Accor ma duże aspiracje od czasu przejęcia w 2016 r. marek Fairmont, Raffles i Swissôtel. W 2016 r. Grupa miała w portfolio cztery marki z segmentów luxury i premium wobec około 20 najbardziej prestiżowych posiadanych dzisiaj, z których 11 działa w Europie. Trzy z nich – Sofitel, Rixos i Fairmont – znalazły się w rankingu 10 najbardziej luksusowych marek na kontynencie, zapewniając Grupie po raz pierwszy pozycję europejskiego lidera w tym segmencie.

