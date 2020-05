Markus Lehnert, Marriott na EEC Online: Koronawirus nie rozróżnia lokalnej firmy od globalnej marki

- Uważam, że duże sieci z całą pewnością dysponują pewną przewagą, ale w sytuacji takiej, jak ta, małe firmy również mogą zademonstrować swoje atuty. Mogą one bardzo szybko reagować na pojawiające się zmiany i wdrażać nowe standardy - mówi Markus Lehnert.

- Nie wydaje mi się zasadne stwierdzenie, że od teraz duże grupy będą cieszyły się ogromną przewagą nad swoimi mniejszymi konkurentami. Od zawsze bycie dużym w tej branży wiązało się z pewnymi przywilejami i wydaje mi się, że niebawem będziemy świadkami powrotu do wartości, na których opiera się branża hotelowa – spełnianie oczekiwań gości, troszczenie się o nich oraz dbanie o ich bezpieczeństwo - tłumaczy.

Lehnert podkreśla, że z pewnością zmaleje liczba gości hotelowych. - Będziemy mieli tym samym więcej czasu, by skupić się na naszych gościach i dodać odrobinę więcej czynnika ludzkiego do naszej interakcji z nimi. Czasami w hotelach dużych sieci możemy zauważyć po kilka kolejek, w których przyjezdni czekają na zameldowanie – przypomina to trochę fabrykę. Wydaje mi się, że w naszej branży będziemy świadkami renesansu gościnności. Niekoniecznie musi się to wiązać z dużymi dochodami, ale chodzi o to, by uszczęśliwienie i sprostanie wymaganiom naszych gości stało się naszym priorytetem - podsumował.

OGLĄDAJ RELACJĘ Z SESJI EEC ONLINE:

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Branże wrażliwe