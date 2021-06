Marriott International z ofertą dla polskich gości

Wraz z informacją o uruchomieniu polskiej wersji językowej strony, Marriott International ogłosił, że w hotelach Bristol, Luxury Collection Hotel Warsaw, Sheraton Grand Warsaw, Sheraton Grand Kraków, Sheraton Poznań Hotel, Sheraton Sopot Hotel, The Westin Warsaw i Warsaw Marriott Hotel dostępna jest oferta Stay & Dine.

Aby ją zarezerwować, po wejściu na marriott.pl, wybraniu miasta i daty, należy wpisać ES1 w polu Stawki specjalne – Umowa/Promocja/KOD#.

Stay & Dine to oferta, którą firma chce podkreślić, że Marriott, Sheraton, Westin czy Bristol to tylko wygodne łóżko. W ofercie Stay & Dine zawarta jest kolacja. Goście zjedzą ją w jednej z hotelowych restauracji, których menu bogate jest w potrawy z różnych stron świata, przygotowane w myśl wprowadzanej właśnie w całej korporacji zasady zero waste.

- To idealny moment do startu strony marriott.pl. W hotelach w Polsce, w porównaniu do stanu sprzed pandemii - zatrzymuje się o wiele więcej lokalnych podróżnych. Nowa strona ułatwi im rezerwowanie kolejnych wyjazdów – mówi Janusz Mitulski, Senior Director of Development odpowiedzialny za kraje CEE i Ukrainę w Marriott International.