Pankaj Birla, Area Vice President Eastern Europe w Marriott International specjalnie dla PropertyNews.pl podsumowuje 2022 rok i z nadzieją patrzy w przyszłość branży hotelarskiej.

Dla Marriott International Polska to jeden z najważniejszych rynków w Europie: znajdują się tu 22 hotele oferujące ponad 4300 pokoi.

Rozbudowa portfolio Marriott Bonvoy w regionie to priorytet dla Marriott International.

W całym regionie EMEA firma zapowiada na lata 2022-2023 aż 200 nowych obiektów oferujących 38 000 pokoi.

Jak może Pan podsumować 2022 rok w branży hotelarskiej? Był przewidywalny, czy pojawiły się jakieś niespodzianki?

Z pewnością nie był to nudny rok! Na samym początku w całej branży hospitality dominował ostrożny optymizm – wszyscy mieliśmy nadzieję, że widzimy koniec pandemii i możemy liczyć na stopniową odbudowę biznesu. Nie spodziewaliśmy się natomiast, jak szybko to się wydarzy i w jakim tempie i z jaką intensywnością nastąpi powrotu do podróży zarówno turystycznych, jak i biznesowych. Popyt na pokoje hotelowe znacznie przekroczył nasze szacunki, podobnie zamówienia na konferencje czy inne wydarzenia specjalne. Wyraźnie widać, że po kilku latach spotkań online, braku interakcji na żywo oraz wyjazdów ograniczonych do własnego kraju, jesteśmy już tym zmęczeni i istnieje potrzeba niejako nadrobienia tego czasu. Dlatego już dziś z radością notujemy wyniki co najmniej na poziomie – a w niektórych obszarach nawet wyższe – jak te z przedpandemicznego roku 2019.

Oczywiście z tak dynamicznym rozwojem wiążą się wyzwania, jak nim zarządzić, zwłaszcza dla zespołów w naszych hotelach. Jednak wszyscy byli bardzo szczęśliwi na widok hoteli znów pełnych życia.

Niestety miniony rok przyniósł też smutne momenty. Wojna w Ukrainie ma poważne konsekwencje humanitarne, społecznej i ekonomiczne. Reperkusje są widoczne globalnie, my w Europie Wschodniej jesteśmy najbliżej i najbardziej nas to dotyka. Mogę być tylko dumny, że Marriott International zrobił wszystko, aby wesprzeć pracowników oraz zaangażował znaczące środki na cele pomocy humanitarnej dla uchodźców.

Czym polski rynek hotelarski różni się od rynku na terenie Europy Wschodniej?

Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, jak bardzo podziwiam Polskę i gospodarkę Waszego kraju. Obserwując z mojej nieco zewnętrznej perspektywy widzę, jak przedsiębiorczy, dynamiczni, świetnie wykształceni i ciężko pracujący są Polacy – nic dziwnego, że Polska jest w ostatnich latach jednym z najjaśniejszych przykładów rozwoju.

Dla naszej firmy jest to jeden z najważniejszych rynków w Europie: znajdują się tu 22 hotele oferujące ponad 4300 pokoi. Przyciągają gości zarówno zagranicznych, jak i polskich. Polscy podróżni są także ważni z punktu widzenia całego świata i portfolio 8000 obiektów naszych 30 marek. Dlatego inwestujemy w Polskę – na przykład w 2022 roku wdrożyliśmy polską wersję językową naszej witryny rezerwacyjnej, razem z kilkoma innymi na kontynencie.

Polska przyciąga międzynarodowy rynek podróżniczy – jest popularną lokalizacją konferencji czy spotkań biznesowych, także dlatego, że wiele firm i organizacji ma swoje regionalne centrale w Warszawie. Sądzę, że nadal istnieje wielki potencjał dla promocji Polski jako destynacji typowo turystycznej w Europie i nie tylko. Na przykład Sopot jest bardzo atrakcyjnym i popularnym kurortem wśród Polaków, mamy tam przepiękne obiekty hotelowe, i zdecydowanie widzę możliwości przyciągnięcia tam podróżnych z Niemiec, krajów skandynawskich czy nadbałtyckich. Wśród bardzo atrakcyjnych dla międzynarodowej turystyki miejsc na pewno jest także Kraków, w którym także się rozwijamy – kilka tygodni temu otworzył się stylowy hotel Garamond naszej marki Tribute Portfolio, wspomnę też o odnowionym hotelu Sheraton Grand znajdującym się u stóp Wawelu. W Europie Wschodniej popularnością wśród turystów cieszy się Praga i Budapeszt, a ciekawostką jest to, że chorwackie rejony Dubrownika i Splitu stanowią częsty wybór dla wyjazdów incentive.

Europa Wschodnia jest dla naszej firmy regionem dającym duże możliwości rozwoju, pełnym nieodkrytych skarbów i wspaniale różnorodnym.

Jakie największe inwestycje powstały w 2022 roku?

Rozbudowa portfolio Marriott Bonvoy w regionie to dla nas priorytet. W Polsce właśnie zadebiutowały dwie wyjątkowe marki zrzeszające oryginalne, indywidualne hotele: Autograph Collection reprezentowana przez mieszczący się w dwóch zabytkowych pałacach Verte Hotel w Warszawie oraz Tribute Portfolio z pięknym Garamond Hotel w Krakowie. W ubiegłym roku zakończyliśmy też kompleksową renowację hotelu Sheraton Grand w Warszawie – obiekt zyskał odnowione przestrzenie wspólne, pokoje, restauracje i fitness center. W tym słynnym warszawskim hotelu wdrożyliśmy nową koncepcję lobby, którą nazywamy „gathering space”. Jest to otwarta przestrzeń, w której współistnieją miejsca pełniące różne funkcje: spotkań, pracy czy rozmów. Jest to bardzo wygodne i tworzące świetną atmosferę. Pozostając przy marce Sheraton – także poznański obiekt został odświeżony i ma teraz nowe przestrzenie konferencyjne. Zaś kultowy warszawski Hotel Bristol, a Luxury Collection, ma pieczołowicie odrestaurowane lobby oraz zupełnie nowy bar. Lane’s to innowacyjny koncept, gdzie barmani specjalizują się w serwowaniu ginu. Odniósł ogromny sukces!

Jakie wymogi muszą spełniać teraz hotele, by mieć duże obłożenie?

Jeśli miałbym w jednym zdaniu podsumować, co dla określa branżę hospitality, powiedziałbym, że są to ludzie troszczący się o innych ludzi. Dlatego w naszym biznesie najważniejsze jest, aby hotel miał odpowiedni zespół, potrafił zatrudnić i utrzymać talenty, wdrażał codziennie świetną kulturę pracy – jednym słowem robił wszystko, aby zespół był kompetentny i dawał z siebie wszystko, żeby goście byli zadowoleni. To jest klucz do sukcesu i utrzymywania odpowiedniego poziomu rezerwacji.

Ubiegły rok upłynął pod znakiem wytężonej pracy w naszych hotelach, dzięki czemu teraz mamy bardzo solidną pozycję, aby napędzać popyt. Dużą uwagę przykładamy do dynamicznie rosnącego sektora podróży turystycznych i dopasowujemy się do jego specyfiki – poprzez choćby wprowadzanie usług w lokalnych językach (jak właśnie polskie, ale też tureckie i hebrew strony www), nowe funkcjonalności aplikacji Marriott Bonvoy: cyfrowy check-in i check-out, nowe propozycje spędzania czasu w hotelach i poza nim czy oferty skierowane do rodzin, a także całą gamę promocji.

Po pandemii ogromne znaczenie zyskuje lojalność klientów i ich zaufanie do nas. Na całym świecie mamy 173 miliony członków programu Marriott Bonvoy i to nacisk na budowanie relacji z nimi pomógł nam wyjść z okresu epidemii silniejszymi i bardziej elastycznymi. Dlatego w kolejnych miesiącach będziemy korzystać siły Marriott Bonvoy, aby zatrzymać naszych gości z nami oraz oczywiście zdobyć nowych.

Każda branża zwraca obecnie dużą uwagę na aspekty ekologiczne. Czy Państwo też stawiają na rozwój hotelarstwa w zgodzie z naturą?

Absolutnie, chcemy być częścią globalnych wysiłków na rzecz ochrony środowiska. Zdaję sobie sprawę, jak znaczącą i stale rosnącą rolę odgrywa biznes w obszarze wpływu na krytyczne kwestie środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Mając tak ogromną skalę działalności, czujemy się odpowiedzialni za to, aby napędzać pozytywną zmianę – mamy też taką możliwość. W naszym przypadku realizujemy to założenie przez optymalizację już istniejących procesów, a w przypadku całkiem nowych obiektów przez wdrażanie zrównoważonych rozwiązań już na etapie projektowania. Na poziomie hoteli także bardzo dużo dzieje się w tym obszarze. Jednym z najciekawszych przykładów, jak sustainability sprawdza się w realnym działaniu, jest koncepcja „zero waste” wprowadzona przez szefa kuchni restauracji Artisan w Marriott Hotel w Pradze. Najprościej mówiąc: cokolwiek, co nie może znaleźć się na talerzu – obierki, pestki, miąższ – jest ponownie wykorzystywane. Powstają choćby sosy czy ocet. Z kolei hotel Sheraton w Tel Awiwie to czempion użycia energii odnawialnej: 90 proc. pochodzi z pompy ciepła, która przetwarza nadmiar ciepła produkowanego przez urządzenia chłodzące.

Chcemy przyczyniać się do tego, aby podróżowanie i branża hospitality stawały się bardziej zrównoważone, uwzględniały korzyści dla wszystkich interesariuszy: gości, klientów, pracowników oraz akcjonariuszy. Chcemy działać na rzecz zarówno społeczności, jak i fizycznego otoczenia, w jakim funkcjonujemy. W tym roku zauważyliśmy ogromna zmianę postaw klientów – od hasła „well-travelled”, czyli podróżowania jak najwięcej do „travelling well”, czyli podróżowania w sposób świadomy, zrównoważony właśnie.

Czy po dobie koronawirusa, trudnej sytuacji gospodarczej ze względu na wojnę w Ukrainie, rosnącą inflację, gigantyczne ceny energii, patrzycie Państwo jeszcze z optymizmem w przyszłość?

Oczywiście przyglądamy się z uwagą sytuacji makroekonomicznej i rozważamy różne scenariusze, natomiast obecnie nie widać w skali globalnej sygnałów spowolnienia w popycie na pobyty w hotelach. Dodatkowo cieszy, jak szybko podróżni wracają do naszych obiektów. W całym regionie Europie notujemy najszybsze odbicie wskaźnika RevPAR, co zawdzięczamy dynamicznemu i stabilnemu wzrostowi międzynarodowych podróży po pandemii. Napływ rezerwacji pozostaje stabilny. Sprzyjają nam takie trendy, jak dobra sytuacja na rynku pracy, coraz większe znaczenie doświadczeń ponad zakupami konsumpcyjnymi, wciąż niezaspokojona chęć podróżowania oraz wysoki poziom oszczędności konsumenckich. Czynniki te sprawiają, że wydatki na podróże wykazują się wysoką odpornością.

Jesteśmy więc optymistami i spodziewamy się kontynuacji dobrej passy w segmencie podroży turystycznych, indywidualnych w 2023 roku. Branża całkowicie odzyskała już po pandemii zaufanie podróżnych. Jako firma ciężko pracowaliśmy, żeby klienci zechcieli wybrać hotele naszych marek i obecnie jesteśmy w dobrej pozycji, żeby wzmożony ruch turystyczny zatrzymywać właśnie u nas.

Myślę, że paradoksalnie okres pandemii przyniósł także pozytywy. Pokazaliśmy, że hospitality to branża, która jest niesamowicie odporna i potrafi bardzo szybko wdrażać nowe projekty, dostosowywać się i zmieniać. To ogromny kapitał na przyszłość – odwaga, wdrażanie zmian potrzebnych klientom, społeczeństwu i całej branży jest nam niezbędna w obecnych czasach.

Te trzy ostatnie lata na pewno przypominały nieco jazdę na rollercoasterze. Jednak tempo, z jakim się odbudowaliśmy świadczy o tym, że konsumenci chcą więcej inwestować w siebie, w doświadczenia zamiast w przedmioty i to z nami zostanie. Mamy największy udział w rynku hotelarskim i jestem przekonany, że z naszym wspaniałym portfolio wykorzystamy sprzyjające turystyce okoliczności i będziemy obserwować stały popyt.

Jakie są plany firmy Marriott International EMEA na 2023 rok? Powstaną nowe obiekty w Polsce i za granicą?

Pod względem inwestycji to będzie ekscytujący rok. W całym regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) zapowiedzieliśmy na lata 2022-2023 aż 200 nowych obiektów oferujących 38 000 pokoi. Globalnie właśnie ogłosiliśmy rozwój w segmencie luksusowym i otwarcie w tym roku 35 obiektów na całym świecie. Rozwój w Europie Wschodniej oczywiście odzwierciedla tę strategię, planujemy ponad 20 nowych hoteli do końca roku. W regionie zadebiutuje luksusowa marka W Hotels z obiektami w Budapeszcie i Pradze; w Belgradzie powstanie drugi w Europie Wschodniej i pierwszy na Bałkanach ikoniczny hotel St. Regis. Rozwijamy także portfolio Autograph Collection z niesamowitym hotelem Dorothea w Budapeszcie, otworzymy także pierwszy hotel Marriott w stolicy Albanii.

Czego można życzyć Panu i całej firmie na 2023 rok?

Ubiegły rok minął pod znakiem popandemicznego odbicia w branży turystycznej, trendy w nadchodzącym zapowiadają się niezwykle ciekawie, z drugiej zaś strony mamy zawirowania w europejskiej sytuacji ekonomicznej i politycznej. Dlatego oczywiście życzyłbym sobie, aby obecny dobry klimat dla biznesu hotelarskiego utrzymał się w całym regionie. Plany rozwojowe w Europie Wschodniej są bardzo obiecujące, współpracujemy ze wspaniałymi partnerami nad projektami w najlepszych lokalizacjach, więc mam nadzieję, że potencjał będzie tylko rosnąć.

Oprócz tego bardzo ważne dla mnie jest to, abyśmy nadal zatrudniali i utrzymywali odpowiednich pracowników w naszych hotelach. Inwestujemy w ich szkolenie i mentoring, duży nacisk kładziemy także na tworzenie możliwości rozwoju zawodowego w ramach organizacji. Wszyscy w branży hospitality musimy teraz pracować nad dalszym odzyskiwaniem zaufania do sektora jako dobrego miejsca pracy, gdzie można budować wspaniałą karierę w prawdziwie międzynarodowym środowisku.

A moim największym osobistym życzeniem jest to, aby rok 2023 przyniósł pokój dla mieszkańców Ukrainy.

