Marriott pozyskał operatora apartamentów wakacyjnych w Polsce

Renters.pl został pierwszym w Polsce partnerem wybranym do zarządzania bazą obiektów premium Homes & Villas by Marriott International.

Homes & Villas by Marriott International weryfikuje operatorów domów wakacyjnych, aby zapewnić gościom jakość usług i zgodność z lokalnymi przepisami, których oczekuje się od Marriott International. Każdy obiekt jest również sprawdzany pod kątem jakości, dizajnu i bezpieczeństwa.

– Jesteśmy dumni, że zostaliśmy wybrani przez Homes & Villas by Marriott International. To kolejny dowód na to, że jesteśmy liderem w obsłudze i standardach obsługi gości i właścicieli obiektów. Nasi właściciele apartamentów są również zadowoleni z udziału w tej wysoce selektywnej, luksusowej ofercie premium. Coraz więcej osób szuka miejsc z dala od domu na spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi lub do pracy zdalnej – powiedział Sebastian Hejnowski, współzałożyciel Renters.pl.

Renters.pl wspiera właścicieli domów w zarządzaniu wynajmem krótkoterminowym i pomaga im zarabiać więcej, maksymalizując dochody, a także gościom, zapewniając im niezapomniane wrażenia. W 2020 r. mimo pandemii spółka zanotowała wzrost o 41 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Zyski w lipcu i sierpniu ub. r. wyniosły ponad 100 proc. W 2020 r. przychody Renters.pl sięgnęły niespełna 30 mln zł.