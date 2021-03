MeetingPlanner.pl zaprasza do udziału w konkursie MP Power Awards

mat.pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 09 mar 2021 08:40

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu MP Power Awards®, którego część poświęcona jest obiektom z potencjałem do organizacji różnego rodzaju wydarzeń. Oferty obiektów dostosowane do specyfiki roku 2020 można zgłaszać do 14 marca.