Mercure Białystok odkrywa przed gośćmi uroki Podlasia

Mercure Białystok to drugi w mieście hotel Accor, wiodącej grupy hotelarskiej na świecie, zlokalizowany w niedalekiej odległości od centrum miasta.

Goście odwiedzający nowy obiekt mogą skorzystać z 92 pokoi o różnorodnym standardzie.

Wystrój wnętrza owego hotelu czerpie z sąsiedztwa Puszczy Białowieskiej i okolicznych rezerwatów przyrody.

– Mercure Białystok to nowoczesne wnętrza, które nawiązując do natury województwa Podlaskiego, pobudzają zmysły i wyobraźnię. Profesjonalna obsługa, unikalność wnętrz oraz doskonała kuchnia sprawią, że każdy poczuje się tu wyjątkowo. Dzięki elementom nawiązującym do piękna regionu, pobyt w naszym obiekcie będzie dla gości niezapomnianym doświadczeniem – zaznacza Sebastian Pruchniak, dyrektor generalny Mercure Białystok.

Mercure Białystok chce przyciągnąć przygodą na Podlasiu

Czterogwiazdkowy hotel Mercure Białystok zlokalizowany jest przy ulicy Hetmańskiej 46, w atrakcyjnej okolicy, zaledwie 8 minut od ścisłego centrum, z wygodnym dojazdem do głównych szlaków komunikacyjnych regionu. Poza 92 pokojami inspirowanymi podlaską naturą, hotel oferuje restaurację z wybitnymi daniami kuchni włoskiej, uzupełnionych selekcją lokalnych smaków Podlasia i akcentów regionalnej sztuki kulinarnej.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Obiekt posiada bar, strefę fitness oraz zewnętrzny i podziemny parking. Bufet śniadaniowy ma oferować lokalne produkty i specjały regionu. Goście mogą skorzystać także z przestrzeni biznesowej i bankietowej wyposażonej w nowoczesną i wygodną salę konferencyjną o całkowitej pojemności do 160 osób i powierzchni blisko 200m2.

Za design hotelu odpowiada studio projektowe MIXD oraz pracownia projektowa Imagine. Katarzyna Wigda. Inwestorem nowego obiektu jest firma City Interhotels.

– Znana ze swojego zamiłowania do lokalnej tradycji i kultury marka Mercure idealnie wpisuje się w charakter hotelu. Zielone sąsiedztwo rezerwatów przyrody i nawiązania do naturalnej roślinności, w jaką obfituje okolica, sprawiają, że Mercure Białystok jest miejscem, w którym każdy znajdzie upragnioną ciszę i spokój. Podlasie to kolebka wielu zróżnicowanych etnicznie kultur, więc wizyta w nowym hotelu to dobry punkt startowy do odkrycia wszystkich tajemnic regionu – podkreśla Marek Piotrowski prezes City Interhotels.

Dyrektorem generalnym hotelu Mercure Białystok został Sebastian Pruchniak z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży. Swoją przygodę z hotelarstwem rozpoczął od pracy w hotelu Bristol Forte w Warszawie, następnie kilkukrotnie obejmował stanowiska kierownika recepcji w hotelach o wysokim standardzie. Z Białymstokiem związany od 2014 roku, gdzie obejmował stanowisko dyrektora w dwóch hotelach w mieście.

Białystok to stolica Podlasia ulokowana w regionie zwanym Zielonymi Płucami Polski. Miasto jako pierwsze w Polsce zostało przyjęte przez Światową Organizację Zdrowia jako część międzynarodowego projektu Sieci Zdrowych Miast. Historyczne i geograficzne uwarunkowania sprawiły, że od zarania dziejów Białystok był miejscem stykania się wielu różnych kultur, wyznań i narodowości, których ślady widać na każdym kroku.