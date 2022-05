Mercure Katowice Centrum sprzątał osiedle Tysiąclecia

Mercure Katowice Centrum zorganizował akcję wielkiego sprzątania terenu osiedla Tysiąclecia. Do akcji dołączyli pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Mercure Katowice Centrum funkcjonuje pod marką grupy Accor.

Pracownicy Mercure Katowice Centrum zaangażowali się w akcję porządkowania przestrzeni w rejonie ulic Tysiąclecia i Mieszka.

W inicjatywie wzięło udział 11 pracowników hotelu, którzy w ramach akcji zgromadzili kilkanaście worków odpadów.

- Ochrona środowiska jest dla nas bardzo ważna. Dlatego skontaktowaliśmy się z Zakładem Zieleni Miejskiej z prośbą o wskazanie odpowiedniego miejsca do uporządkowania. Wybór padł na część osiedla Tysiąclecia, gdzie docelowo ma powstać tężnia solankowa. Cieszymy się, że możemy przyczynić się również do przekształcenia tego terenu w miejsce przyjazne mieszkańcom – mówi dyrektor hotelu Mercure Katowice Centrum Andrzej Kleeberg.

Hotel Mercure Katowice Centrum zaangażowany w ekologię

Hotel Mercure Katowice Centrum podkreśla swoje zaangażowanie w ekologię, co widać już na pierwszy rzut oka. Część fasady poświęcono na stworzenie dwóch zielonych, czyli pokrytych roślinami, ścian. Jedna z nich – o wysokości 18 metrów i szerokości ponad 10 metrów – stanowi największą tego typu ozdobę w całym mieście. Technologie i ekologiczne rozwiązania są dostępne w całym hotelu, którego fasadę pokrywa największa w Katowicach ściana z naturalnymi roślinami.

- Nasz hotel posiada szereg rozwiązań minimalizujących wpływ na środowisko, jak na przykład zielona fasada, system podlewania zielonej ściany wodą deszczową, częściowe wykorzystanie materiałów z recyklingu, zaawansowany system monitorujący zużycie mediów. Ponadto wprowadziliśmy większe opakowania na kosmetyki, wyeliminowaliśmy drukowane materiały na rzecz rozwiązań cyfrowych, a jako marka Mercure nawiązujemy kontakty z lokalnymi dostawcami produktów do gastronomii – dodaje dyrektor hotelu. – Wyrazem zaangażowania hotelu w ekologię jest także mural w lobby, przygotowany przez miejscową aktywistkę i artystkę street-artową Monę Tusz. Nawiązuje on do pracy tej samej autorki, która powstał na ścianie Urzędu Miasta z okazji Szczytu Klimatycznego ONZ w Katowicach w 2018 roku.

To pierwsza tego typu współpraca hotelu Mercure z miejskimi służbami, ale jak podkreśla jej dyrektor – na pewno nie ostatnia: cieszymy się, że Zakład Zieleni Miejskiej z entuzjazmem przyjął naszą propozycję i jesteśmy otwarci na wspólną realizację kolejnych projektów w przyszłości.