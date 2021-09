Mercure Katowice Centrum stawia na ekologię

Zielony widać także w hotelach. I choć na 1,1 tys. certyfikowanych budynków w Polsce tylko 17 to hotele, to z każdym rokiem ich przybywa. Najnowszą taką inwestycją jest hotel Mercure Katowice Centrum.

Mercure Katowice Centrum docenia ekologiczne rozwiązania. Fasadę hotelu pokrywa jedna z największych w Polsce, blisko 18-metrowa ściana z żywych roślin. Inwestorem nowego hotelu jest austriacki deweloper, firma UBM Development.

- Zrównoważone podejście do hotelarstwa jest rzeczywistością, hotele już kilka lat temu zaczęły wprowadzać różne proekologiczne rozwiązania, żeby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko – mówi agencji Newseria Biznes Andrzej Kleeberg, dyrektor hotelu Mercure Katowice Centrum.

Celem zielonego podejścia w budownictwie jest ograniczenie negatywnego wpływu budynków na środowisko w całym cyklu ich życia. W Polsce ten trend z każdym rokiem zyskuje na popularności. Według tegorocznego raportu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PSBE) powierzchnia użytkowa budynków objętych zielonymi certyfikatami (np. BREEAM, LEED, DGNB, WELL) przekracza już 23 mln mkw., co oznacza aż 35-proc. wzrost w ciągu roku. Ten trend został w Polsce zapoczątkowany przez sektor nieruchomości biurowych, ale w tej chwili dotyczy on także powierzchni magazynowych, budynków mieszkalnych i hoteli. Te ostatnie – jak wynika z danych PSBE – stanowią w tej chwili ok. 1,5 proc. wszystkich budynków objętych zielonymi certyfikatami, choć sukcesywnie ich przybywa.

Jak podkreśla dyrektor hotelu Mercure Katowice Centrum, zrównoważone hotelarstwo to pojęcie szerokie i nie opiera się tylko na wprowadzaniu pojedynczych, proekologicznych rozwiązań, jak np. redukcja odpadów. Zrównoważone podejście zaczyna się już na etapie projektowania hotelu, a później realizacji inwestycji i całego cyklu jego użytkowania.

– Jeżeli mówimy o zrównoważonym hotelarstwie, trzeba też zaakcentować wpływ hotelu na lokalną społeczność i lokalny biznes – zauważa Andrzej Kleeberg.

Wszystkie te czynniki zostały uwzględnione w nowej inwestycji marki Mercure, która należy do wiodącej światowej grupy hotelowej Accor. Mercure Katowice Centrum został na początku września otwarty dla gości. Budynek ma najwyższy, platynowy precertyfikat LEED w kategorii Building Design and Construction i został zaprojektowany zgodnie z filozofią green & clean.