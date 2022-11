Do Krakowa świąteczna atmosfera zawita 25 listopada, rozpoczynając tegoroczny sezon. Różnorodne atrakcje dla małych i dużych zapewnią odwiedzającym Mercure Kraków Stare Miasto bajkowe doświadczenia.

W Mercure Kraków Stare Miasto zastaniemy atmosferę świąt przepełnioną krakowskimi akcentami.

Pojawi się szopka krakowska.

Będą też bajkowe połączenie architektonicznych detali, których pierwowzorem są krakowskie zabytki.

Jeden z najpiękniejszych jarmarków świątecznych w Polsce, Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie, rozpocznie się w najbliższy piątek, 25 listopada i potrwa aż do Nowego Roku. To tradycja, która przemieni płytę Rynku Głównego w krainę radości i świątecznego nastroju. Na kiermaszu nie zabraknie ręcznie wykonanych ozdób choinkowych, wyrobów ceramicznych czy biżuterii. Będzie też można posmakować pieczonych kasztanów, prażonych orzechów, aromatycznych pierników oraz małopolskiego oscypka na gorąco.

W kolejną sobotę, 3 grudnia, na Rynku Głównym w Krakowie rozpocznie się z kolei uroczyste wydarzenie, podczas którego zostaną zapalone światełka na największej i najpiękniejszej choince w mieście. Jej blask wraz ze światłami świątecznych dekoracji miasta, które inspirowane będą ikonografią arrasów ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu, wspólnie rozświetlą urokliwe Stare Miasto. Projekt iluminacji będzie utrzymany w barwach złota i srebra, nawiązując do kolorów nici, którymi tkano historyczne arrasy. Ciekawostką będą także świetlne elementy architektoniczne, które będą zainspirowane wawelskim dziedzińcem z krużgankami arkadowymi.

Święta w Mercure Kraków Stare Miasto.

W znajdującym się zaledwie 8 minut piechotą od Rynku Głównego hotelu Mercure Kraków Stare Miasto zastaniemy atmosferę świąt przepełnioną krakowskimi akcentami. Dbając o spójność doświadczeń gości, kolorystyka dekoracji hotelowych zostanie również utrzymana w barwach złota i srebra. Imponująca 4-metrowa choinka rozświetli hotelowe foyer. Głównym elementem lobby będzie z kolei oryginalna szopka krakowska, dzieło – ikona, które stanie się symbolicznym pomostem do krakowskiej tradycji świąt.

Szopka krakowska, ten poemat z koloru i światła, jest zjawiskiem wyjątkowym. Bajkowe połączenie architektonicznych detali, których pierwowzorem są krakowskie zabytki, budzi powszechny podziw i zachwyt. Konkurs na najpiękniejszą szopkę sprawił, że budowla ta jest coraz bogatsza, coraz bardziej wysmakowana, precyzyjna, zaś niezmiennie – piękna. Kim są twórcy tych dzieł? Wykształconymi profesjonalistami? Nie. Są amatorami. Szopki budują, by wyrazić swój zachwyt nad zabytkami Krakowa i swoją miłość do tego miasta – mówi dr Michał Niezabitowski, Dyrektor Muzeum Krakowa.

- Aspiracją hotelu Mercure Kraków Stare Miasto jest pokazanie, jak marka Mercure inspirowana jest lokalną tradycją i kulturą. Chcemy, aby nasz hotel uczestniczył w budowaniu świadomości naszych gości na temat miasta, które odwiedzają. Z jednej strony, do bogatej historii Krakowa nawiązujemy wnętrzami naszego hotelu, z drugiej zaś pragniemy przekazywać kompletne i autentyczne doświadczenie regionu, wraz z kultywowanymi w nim od lat obyczajami. Tradycyjna szopka krakowska jest elementem lokalnej tożsamości, a jednocześnie zjawiskiem wyjątkowym w skali światowej, dającym możliwość współuczestniczenia w wyjątkowym dziedzictwie kulturowym Krakowa. Szopka krakowska, którą już od 25 listopada aż do Nowego Roku będą mogli podziwiać goście hotelu Mercure Kraków Stare Miasto, zdobyła w 2015 roku pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniejszą szopkę krakowską. Będąca dziełem Pana Zbigniewa Zymana, szopka ta będzie dumnie prezentowana w hotelowym lobby dzięki współpracy hotelu z Muzeum Krakowa - podkreśla Tomasz Schweda, Dyrektor Generalny Mercure Kraków Stare Miasto.

Wyjątkowość zjawiska podkreśla fakt wpisania go w 2014 roku na listę krajowego niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz w roku 2018 na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO.

Dopełnieniem doświadczenia małopolskich świąt będą tradycyjne, świąteczne dania regionalne w hotelowej restauracji Winestone. Okres świąt to czas szczególny, pełen ciepła i radości, obfitujący w bogactwo doznań kulinarnych. Tradycja głosi, że na świątecznym stole nie może zabraknąć produktów reprezentujących cztery wymiary polskiego krajobrazu. Są to dary wody czyli ryby, dary ziemi czyli mąka, dary sadu czyli owoce oraz dary lasu czyli grzyby. Wszystkie z nich goście hotelu i restauracji odnajdą w świątecznych daniach przygotowanych z najlepszych lokalnych produktów w oparciu o tradycyjne małopolskie receptury. Specjalne menu świąteczne przygotowane przez Szefa Kuchni Macieja Plutę będzie dostępne w hotelowej restauracji Winestone od 6 do 26 grudnia, w godz. od 12.00 do 23.00.

Hotel Mercure Kraków Stare Miasto to coś więcej niż miejsce inspirowane regionem. To kompletne doświadczenie, dzięki któremu goście mogą rozsmakować się w autentycznej, regionalnej kuchni, poznać lokalne dziedzictwo i tradycje, a także odkryć miasto od prawdziwej, żywej strony. Poprzez projekt Discover Local by Mercure hotel ukazuje powiązania marki Mercure z lokalnością i angażuje gości do pełniejszego odkrywania tego, co najlepsze w regionie.

