Mercure Kraków Stare Miasto świętuje 5-lecie

Pierwszy gość przybył do Mercure Kraków Stare Miasto 21 września 2016 roku, rozpoczynając historię tego miejsca. Hotel zlokalizowany w sercu Krakowa świętuje 5 lat działalności.

- Dziękuję za te 5 lat naszym gościom, partnerom i dostawcom. Wielkie słowa uznania należą się także pracownikom, którzy definiują to miejsce. Wspólnie stworzyliśmy wyjątkową przestrzeń do wypoczynku, pracy, spotkań i wymiany myśli. Osiągnęliśmy sukces, ale nie przestajemy się rozwijać. Nigdy się nie zatrzymujemy i codziennie z nową energią i kreatywnością witamy naszych gości, aby mogli doświadczać tego, co najlepsze i najpiękniejsze w Krakowie – podkreśla Tomasz Schweda, dyrektor generalny Mercure Kraków Stare Miasto.

Aspiracją hotelu Mercure Kraków Stare Miasto jest pokazywanie, jak marka Mercure inspirowana jest lokalną tradycją i kulturą. Hotel stawia sobie za cel uczestniczyć w budowaniu świadomości jego gości na temat miasta, które odwiedzają. Z jednej strony, do bogatej historii Krakowa nawiązuje wnętrzami i uniformami pracowników, z drugiej zaś pragnie przekazywać kompletne i autentyczne doświadczenie regionu, wraz z kultywowanymi w nim od lat obyczajami. Lokalność jest kluczowym elementem tożsamości marki Mercure, dzięki któremu hotel staje się dla gości oknem na miasto. Od designu, po kuchnię, stroje zespołu i motyw przewodni, przez powiązanie z lokalnym rzemiosłem, dostawcami jedzenia, tradycjami miejsca, w którym obiekt się znajduje – wszędzie czekają elementy lokalnej kultury. Gości witają już od wejścia Głowy Wawelskie przedstawiające krakowskich mieszczan z czasów dynastii Jagiellonów, a tuż obok portrety dwóch dam: Barbary Radziwiłłówny i Elżbiety Habsburżanki. Jagiellonów spotkać można nie tylko w hotelowym lobby, ale także w innych przestrzeniach, w tym również na ścianach w pokojach gościnnych.

