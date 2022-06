Mercure Szklarska Poręba otwiera podwoje. Inwestorzy sięgnęli po lokalne akcenty

Sieć hoteli Mercure w Polsce jest coraz większa. Swoje podwoje otworzył właśnie, położony w Karkonoszach, Mercure Szklarska Poręba. 140 pokoi, basen, restauracja z menu przygotowanym przez Mateusza Gesslera, sala zabaw dla dzieci, lokalizacja tuż przy stoku narciarskim Ski Arena Szrenica i widok na panoramę gór - to wyróżnia najnowszy, czterogwiazdkowy hotel marki należącej do Grupy Accor w naszym kraju.

Szklarska Poręba, popularny kurort turystyczny w województwie dolnośląskim, w powiecie karkonoskim, ma nowy hotel.

Inwestorem Mercure Szklarska Poręba jest spółka Orkan Real Estate sp. z o.o. sp.k., której zespół współtworzył m.in. inwestycje deweloperskie Soho Development S.A.

Twórcy Mercure Szklarska postawili na wysoki standard wyposażenia i obsługi gości, ale też sięgnęli po lokalny design, wyposażając hotel m.in. w dekoracje z pobliskiej Huty Szkła Kryształowego Julia. Z kolei menu hotelowej restauracji Bergo bazuje na produktach lokalnych kuchni kresowej i śląskiej.

To kolejny hotel sieci Mercure na turystycznej mapie Polski. Obiekty z tym logo działają m.in. w: Karpaczu, Zakopanem czy Krynicy-Zdroju.

Mercure Szklarska Poręba to 140 pokoi. Wśród nich także ekskluzywne pokoje z antresolą czy osobnym salonem. Apartamenty, z których największy liczy 70 mkw., mają aneksy kuchenne, dzięki czemu są przeznaczone np. na dłuższe pobyty dla rodzin czy przyjaciół.

Mercure Hotels Szklarska Poręba

Menu od Mateusza Gesslera

Sercem hotelu jest restauracja Bergo, której menu stworzył uznany restaurator i kucharz Mateusz Gessler. Łączy ona smaki staropolskiej i regionalnej kuchni z Dolnego Śląska i Karkonoszy z nowoczesnymi trendami sztuki kulinarnej. Menu restauracji dopasowane jest do pór roku, zmieniając się zależnie od otoczenia i bazuje na produktach lokalnych kuchni kresowej i śląskiej. Obok autorskiej kombinacji dań, goście każdego dnia mogą liczyć na świeże pieczywo wypiekane na miejscu, w hotelu.

Restauracja Bergo z menu Mateusza Gesslera w Mercure Szklarska Poręba

Obiekt posiada dwa baseny: wewnętrzny i zewnętrzny, strefę spa z 4 gabinetami zabiegowymi i sauną oraz centrum fitness.

W hotelu nie zabrakło także przestrzeni konferencyjno-bankietowej o powierzchni ponad 200 m2, przygotowanej z myślą o potrzebach gości biznesowych.

Atmosfera slow life

Szklarska Poręba, dzięki zapierającym dech w piersiach górskim krajobrazom, jest miasteczkiem stworzonym dla osób szukających odprężenia i relaksu na wysokim poziomie.

Ideą naszego hotelu jest stworzenie atmosfery slow life, której tempo wyznacza otaczająca nas przyroda i wyjątkowo górska aura, która zachwyca o każdej porze roku. Bliskość stoków narciarskich i możliwość wypożyczenia nart w hotelu ucieszy każdego miłośnika zimowego szaleństwa. Zaś goście szukający harmonii i ukojenia, odnajdą się w otulinie kojącego krajobrazu czy hotelowej strefie spa i wellness, w której znalazł się także basen z wyjątkowym widokiem na las ­­– mówi Daniel Kasieczka, dyrektor generalny Mercure Szklarska Poręba.

Guest experience w jednej z miejscowych legend

Jak każdy obiekt marki Mercure, nowy hotel w Szklarskiej Porębie nawiązuje do lokalnego ducha regionu, czerpiąc inspirację do guest experience w jednej z miejscowych legend. Jest nią średniowieczna przypowieść o Duchu Gór, od którego nazwę wzięły Karkonosze i skale, która uchroniła pewnego młodzieńca przed gniewem ducha. Ta sama skała znajduje się dziś w sercu Szklarskiej Poręby, a nawiązania do niej są wplecione w wystrój hotelu.

Wykorzystanie naturalnych materiałów, jak drewno i kamień są podstawą designu obiektu, stwarzając spokojny i przyjemny nastrój. Przyjemne odcienie kolorystyczne, wykorzystanie oświetlenia oraz naturalnej roślinności wzbogaca atmosferę korespondującą z malowniczym otoczeniem obiektu, który dzięki zewnętrznym elementom z drewna i kamienia doskonale wpisuje się w górski krajobraz.

- Niewiele osób zna lokalne legendy i historie związane z Karkonoszami czy Sudetami dlatego cieszymy się, że w połączeniu z lokalnym i wyjątkowym duchem marki Mercure możemy zaoferować naszym gościom nie tylko dawkę wymarzonego wypoczynku, ale i lokalnej wiedzy czy odrobiny folkloru. Wśród miejscowych wierzeń, wejście na legendarną skałę pozwala zaczerpnąć mocy czterech żywiołów, co wierzymy przyniesie gościom odwiedzającym nasz hotel powodzenie – przekonuje dyrektor generalny Mercure Szklarska Poręba.

Magia Karkonoszy

Karkonosze to jeden z najpiękniejszych regionów w Sudetach i Polsce z niepowtarzalnymi pieszymi i rowerowymi szlakami górskimi. Swoją oazę znajdą tu miłośnicy ruchu na świeżym powietrzu i entuzjaści przygód w górach.

Szklarska Poręba, leżąca w sercu górskiego pasma, jest malowniczym i butikowym miasteczkiem, którego autentyczna architektura uzupełnia unikalny górski klimat oraz wprawia w dobry nastrój.

Inwestor z doświadczeniem

Spółka Orkan Real Estate sp. z o.o. sp.k. to zespół osób, które są współautorami inwestycji deweloperskich Soho Development S.A. zlokalizowanych na warszawskiej Pradze przy ulicy Mińskiej 25.

Accor jest grupą hotelarską z 5000 hoteli w 110 krajach świata. Należącą do Accor markę Mercure cechuje niepowtarzalny styl i klimat inspirowany lokalnym otoczeniem i kulturą. Obiekty te, dzięki regionalnym akcentom, kuchni oraz tradycji, budują świadomość gości o miejscu i mieście, które odwiedzają.