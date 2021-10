Metamorfoza przed hotelem Puro. Łódź łączy siły z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Niezwykła, wysoka na 3,5 metra rzeźba stanie na placu między pałacem Poznańskich i hotelem Puro. Będzie to element współpracy miasta z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Jerzy Owsiak odwiedzi dzisiaj Łódź, by ogłosić szczegóły nowego projektu, który zostanie zrealizowany w samym centrum miasta. Dotyczy on nienazwanego jeszcze placu między pałacem Poznańskich i hotelem Puro. Ma na nim stanąć ponad trzymetrowa rzeźba, której powierzchnia da efekt lustrzanego odbicia. Wszystko będzie nawiązywało do symbolu WOŚP, czyli serca.

Rzeźba pojawi się na placu najpewniej wiosną przyszłego roku. On sam do tego czasu mocno się zmieni, ponieważ na dniach zacznie tam pracować firma, której zadaniem będzie zazielenienie tego miejsca.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Plac został wybudowany kilka lat temu przez właściciela hotelu Puro. Była to część porozumienia z miastem, w wyniku którego deweloper zobowiązał się do urządzenia terenu przed hotelem. Teraz do projektu wprowadzana jest zielona poprawka, dzięki czemu jedna trzecia powierzchni placu będzie pokryta roślinami, w tym drzewami.