Jakie zastosowanie w branży turystycznej mogą mieć Metaverse, ChatGPT czy technologia blockchain? Okazuje się, że całkiem przydatne.

Wybór miejsca docelowego oraz dokonywanie wycieczek "z wyprzedzeniem" do danej destynacji, mogą stać się jedną z najpopularniejszych form korzystania z Metaverse.

ChatGPT może w kilku sekund przygotować plan podróży, na czym skorzystać mogą zarówno klienci końcowi, jak i biura podróży oraz organizatorzy wycieczek.

W turystyce zastosowanie może również mieć technologia blockchain, znana szerzej głównie jako technologia, na której bazują kryptowaluty.

Szybka wycieczka do destynacji turystycznej w Metaverse, ChatGPT jako przewodnik podczas podróży i ubezpieczenie turystyczne korzystające z technologii blockchain. Na Międzynarodowych Targach Turystycznych IBN Berlin, które odbyły się w dniach 7-9 marca w Berlinie nie mogło zabraknąć tematyki nowych technologii i ich możliwych zastosowań w branży podróżniczej.

Turystyka w Metaverse

Caroline Bremner z Euromonitor International mówiła o potencjale rozwoju metaverse. Caroline Bremner z Euromonitor International mówiła o roli metaverse w turystyce. Jej zdaniem wirtualny świat 3D, umożliwiający każdemu przemieszczanie się bez ograniczeń, ma ogromny potencjał, zwracając uwagę, że Barbados już ma ambasadę w metaverse, a kolejne destynacje, takie jak koreański Seul czy fińskie Helsinki również inwestują w tę technologię. Nad koncepcjami Metaverse pracuje również szereg hoteli i linii lotniczych.

Według cytowanych przez Bremner sondaży, wybór miejsca docelowego oraz dokonywanie wycieczek "z wyprzedzeniem" do danej destynacji, mogą stać się jedną z najpopularniejszych form korzystania z Metaverse, zaraz po grach komputerowych – zwłaszcza kiedy obecna młodzież się “zestarzeje”, a sieć 6G wejdzie do powszechnego użytku.

Jak w przypadku wielu technologicznych przełomowych trendów ostatnich lat, tempo narzucać będzie w tej materii Azja.

ChatGPT jako wakacyjny przewodnik

ChatGPT – program komputerowy, który wstrząsnął światem i stał się wyjściem do szeregu pytań o sens istnienia wielu współczesnych zawodów – może mieć praktyczne zastosowanie w branży podróżniczej. W Berlinie przekonywała o tym Leila Summer, CEO, PlayToChange.

Dzięki sztucznej inteligencji, rozwiązanie zapewnia niezwykle szybki dostęp do informacji, podanych w prosty, przejrzysty i skompilowany sposób. Do tego w formie rozmowy, zupełnie jakby sam ChatGPT był człowiekiem. Jak podkreślała Summer, ChatGPT będzie się stale rozwijał (i może zakłócić sposób w jaki pracujemy). Może być jednak również bardzo przydatnym narzędziem usprawniającym wiele czynności, od pisania e-maili, po przygotowtwanie opisów produktów. Może także zaproponować plan podróży. I to w zaledwie kilka sekund! Skorzystać na tym mogą zarówno klienci końcowi, jak i biura podróży oraz organizatorzy wycieczek.

Blockchain to nie tylko kryptowaluty

Dr Alexander Knauer z Blockchain Competence Center w Hochschule Mittweida zachęcał biura podróży do obserwowania rozwoju technologii blockchain i jej zastosowań w turystyce, we współpracy z instytucjami edukacyjnymi, start-upami i firmami o ugruntowanej pozycji w branży technologicznej. Na jego uczelni już trwają prace nad aplikacjami dla branży turystycznej.

Wśród podawanych przez niego przykładów zastosowania technologii blockchain w turystyce była koncepcja mobilności dla małego miasteczka, gdzie dzięki tej technologii użytkownicy mogliby w łatwy sposób zlokalizować skutery, a także nowa forma ubezpieczenia turystycznego oparta na blockchain, chroniąca na wypadek opóźnień pociągów.

