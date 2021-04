MGallery Hotel Collection z pierwszym hotelem w chorwackim Splicie

Historyczny Hotel Fermai zostanie otwarty pod marką MGallery latem 2021 roku. To pierwszy hotel tej sieci w Chorwacji.

Historyczny Hotel FERMAI zostanie otwarty w maju 2021 roku, a w lipcu 2021 r. dołączy do Kolekcji Hoteli MGallery. Będzie on stanowił spokojną oazę dającą wytchnienie w tętniącym życiem centrum Splitu, oferując 35 luksusowych i nowoczesnych pokoi, z kawiarnią FERMAI i tarasem w ogrodzie. Hotel dołączy do międzynarodowej kolekcji hoteli butikowych w wyniku umowy franczyzowej pomiędzy wiodącą na świecie grupą hotelarską Accor a Quatro Company.

Perła stylu Art Nouveau w regionie Morza Śródziemnego

Pierwszy należący do MGallery w Splicie hotel mieści się w wyjątkowym stuletnim budynku, który jest jednym z rzadkich przykładów architektury secesyjnej w tym mieście. Pochodzący z 1914 roku obiekt jest wybitnym dziełem chorwackiego architekta Petara Senjanovića, który przywiózł wiedeńską secesję do Splitu. Dzięki wyrafinowanemu miejskiemu charakterowi połączonemu z ciepłem stylu śródziemnomorskiego, pobyt w hotelu zapewnia wyjątkowe wrażenia w sercu dalmatyńskiego miasta.

Chorwacja, a zwłaszcza Split, jest idealnym miejscem dla każdego, kto szuka wymarzonego miejsca na letni wypoczynek. Z przyjemnością wprowadzamy tę wyjątkową markę do Dalmacji. Każdy hotel MGallery zapewnia swoim gościom niezapomniane chwile i wyciszające rytuały dobrego samopoczucia. Historyczny Hotel FERMAI będzie oferował przybywającym do Splitu turystom z całego świata najbardziej autentyczne doświadczenie kultury śródziemnomorskiej – powiedział Dilek Sezer, dyrektor Accor ds. Rozwoju na Europę Południowo-Wschodnią.

Historyczny budynek został poddany rekonstrukcji i renowacji z najwyższą dbałością o szczegóły i zachowanie tradycji lokalnej. Na szczególną uwagę zasługują zachowane do dziś w oryginalnym stanie secesyjne detale, takie jak kamienne schody z żelazną balustradą i drewnianą poręczą, majolikowe płytki podłogowe i ścienne o geometrycznych wzorach oraz prosta, geometryczna stolarka.

Wszystkie te elementy od samego początku emanują elegancją i luksusem. Klasyczne meble pięknie komponują się ze starannie dobranymi przedmiotami vintage i nowoczesnymi dekoracjami, które tworzą niepowtarzalną atmosferę tego obiektu. Przytulność wnętrz dodatkowo podkreśla ekskluzywne oświetlenie dekoracyjne emitujące światło, które rzeźbi i dodatkowo podkreśla ciepłą i relaksującą atmosferę hotelu.