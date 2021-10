Miał być luksusowy hotel, są zarzuty za zniszczenie zabytku

W listopadzie 2010 roku spichlerz z XIX wieku został sprzedany przez miasto Nowy Dwór Mazowiecki, a nowy właściciel zapowiadał, że powstanie tam między innymi luksusowy pięciogwiazdkowy hotel. Planowano dobudowanie do istniejącego obiektu nowej części. Tam z kolei miały się znajdować między innymi luksusowe apartamenty, lądowisko dla śmigłowców, przystań dla żeglarzy.

Deweloper obiecywał zachowanie zabytkowej części budynku. Ale, jak przekazała tvn24.pl Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Katarzyna Skrzeczkowska poinformowała, że właściciele, Agnieszka i Dariusz B., są podejrzani o to, że "w okresie od dnia 22 grudnia 2010 roku do dnia 22 marca 2021 roku w Nowym Dworze Mazowieckim, działając wspólnie i w porozumieniu, jako współużytkownicy wieczyści nieruchomości, na której znajduje się zabytek w postaci budynku Spichrza Banku Polskiego zbudowanego w 1844 roku według projektu architekta Jana Jakuba Gaya, uszkodzili wyżej wymieniony zabytek".

Jak dodaje rzeczniczka, nowi właściciele byli zobowiązani do pełnej odbudowy budynku z wierną rekonstrukcją nieistniejącego skrzydła, opracowania szczegółowej koncepcji zagospodarowania nieruchomości wraz z harmonogramem prac konserwatorsko-adaptacyjnych z podziałem na lata, zabezpieczenie zachowanej części budynku oraz utrzymanie go w należytym stanie. W ocenie prokuratury, nie wywiązali się z tego, nie zapewnili stateczności bryle i ścianom, dopuścili do zaniedbań materiałów.

Podejrzanym grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.