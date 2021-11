Miały być biura i hotel, a będą mieszkania. Arche ma nowy pomysł na inwestycję w Łodzi

Pomysł zagospodarowania tego terenu nie jest nowy. Już w 2018 r. Grupa Arche informowała o planach inwestycyjnych dla tej działki.

Miał na niej powstać duży zespół biurowo-hotelowo-mieszkaniowy, który wstępnie okrzyknięto Kompleksem Kaliska (od pobliskiego dworca).

Zaciekawienie budziła zwłaszcza wysokość planowanego gmachu, tak wysokie budowle powstają bowiem w Łodzi rzadko.

– Projekt został zmieniony ze względu na sytuację związaną z epidemią Covid-19 i dużym zainteresowaniem mieszkańców Łodzi tradycyjnymi mieszkaniami w tej części miasta. Zrezygnowano z funkcji usługowej biurowo-hotelowej na korzyść zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – wyjaśnia Małgorzata Podobińska, dyrektor łódzkiego oddziału Grupy Arche.

Wieżowiec obok zabytkowych fabryk

Nowy budynek Tobaco Park II będzie nowoczesny, ale też wkomponowany w istniejącą historyczną zabudowę osiedla Tobaco Park: zrewitalizowaną fabrykę wełnianą Karola Kretschmera z 1875 r., obiekty Polskiego Monopolu Tytoniowego z 1925 r. oraz Łódzkiej Wytwórni Papierosów. Gmach będą tworzyć cztery połączone ze sobą bryły o zróżnicowanej liczbie kondygnacji: jednej, czterech, sześciu i szesnastu.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Projekt przewiduje powstanie bogatych w zieleń części rekreacyjnych dostępnych dla wszystkich mieszkańców. Urządzone zostaną zarówno na wewnętrznym patio budynku, jak też na tarasach widokowych, które powstaną na dachach sekcji o wysokości jednej i sześciu kondygnacji. Dodatkowo na różnych wysokościach elewacji gmachu, przy oszklonych loggiach, zaprojektowano zieleń pnącą, która ociepli bryłę gmachu i będzie współgrać z kolorem budynku (częściowo czerwonoceglanym) oraz historyczną zabudową w tle.

Inwestycja to 152 mieszkań, od kawalerek po mieszkania dla rodzin z dziećmi oraz lokalami przystosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmotoryzowani będą mieć do dyspozycji parking naziemny oraz podziemną halę garażową. Dla rodzin z dziećmi przewidziano wózkownię i plac zabaw. Na parterze powstaną dwa lokale użytkowe.