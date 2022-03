Miasto przejęło były Hotel Central

Pozostałą część zajmuje Hotel Konin zarządzany przez miejską spółkę PTHU „Konin” sp. z o.o. Tym samym cały budynek ma teraz jednego właściciela.

Jak czytamy w informacji, w wyniku umowy, oprócz dawnego Hotelu Central i terenu, na którym budynek stoi, Miasto nabyło prawo użytkowania wieczystego działek w Malińcu o powierzchni ponad 4,7 ha. To pozwala na skonsolidowanie miejskich terenów inwestycyjnych, a także przejęcie gruntów, na których w planie zagospodarowania zaprojektowano węzeł komunikacyjny drogi krajowej nr 25.

W zamian za to Boryszew S.A. stał się właścicielem nieruchomości w Malińcu wskazanych m.in. jako tereny produkcji przemysłowej. Chodzi o ponad 8,6 ha gruntu. Dodatkowo, ze względu na różnicę wartości nieruchomości, spółka musi dopłacić na rzecz Miasta ponad 600 tysięcy złotych.

– Uporządkowaliśmy strukturę właścicielską. Dzięki temu, mając do dyspozycji całą nieruchomość, możemy podejmować konkretne działania co do tego miejsca. I to już się dzieje, o czym w stosownym czasie będziemy informować – wyjaśnia prezydent Piotr Korytkowski.