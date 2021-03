MICE: Jak utrzymać miejsca pracy i wrócić na rynek? Za nami debata Propertynews.pl i TUgether!

Branża spotkań to najdłużej „zamknięta” część gospodarki - straciła wydarzenia 2020 roku, teraz traci te z 2021 roku. 35 mld zł rocznych wpływów do budżetu Państwa, 220 tys. miejsc pracy – to wkład rynku MICE w gospodarkę. Jaka jest perspektywa rynkowych graczy? Jak wyglądają najnowsze dane o sytuacji w branży - o to pytaliśmy uczestników debaty online Branża MICE w pułapce lockdownu. Jak utrzymać miejsca pracy i wrócić na rynek?:

Byli z nami:

- Łukasz Adamowicz, wiceprezes zarządu BFC Travel, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel

- Paula Fanderowska, zastępca dyrektora KBF ds. Centrum Kongresowego ICE KRAKÓW oraz prezes zarządu Stowarzyszenia Konferencji i Kongresów w Polsce

- Dominik Górka, członek zarządu Klubu Agencji Eventowych SAR

- Grażyna Grabowska, prezes zarządu Targów w Krakowie

- Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Grupy PTWP

- Marcin Mączyński, sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

- Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targów Kielce

- Tomasz Piórkowski, Regional Director Cracow & Katowice Vienna House Poland

Moderacja:

Małgorzata Burzec-Lewandowska oraz Robert Posytek, PropertyNews.pl

O tym rozmawialiśmy:

Nie ma MICE, nie ma hoteli

Branża MICE znalazła się na ostrym zakręcie, co uderza też w hotele. Ten związek działa jak stare, dobre małżeństwo – dramat jednego oznacza cios dla drugiego. Jak bez przemysłu spotkań radzą sobie hotelarze? Czy wstrzymane inwestycje hotelowe staną pod znakiem zapytania w dłuższej perspektywie? Zapytamy inwestorów.

