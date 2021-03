MICE na krawędzi. 38 proc. firm eventowych może zawiesić lub zamknąć działalność

W marcu 2020 r. przemysł spotkań i wydarzeń zatrzymał się, a spora jego część trwa w stanie zamrożenia już trzynasty miesiąc z rzędu.

Pomoc rządowa pozwoliła firmom eventowym pokryć jedynie 28 proc. strat.

Firmy z sektora spotkań i wydarzeń działających w całej Polsce, musiały dokonać redukcji personelu na poziomie 63 proc.

Przed wybuchem pandemii w Polsce w celach biznesowych spotykało się ponad 16 milionów osób, ponad 3 mln brało udział w targach, a ok. 29 mln chociaż raz w roku uczestniczyło w imprezie masowej. Co roku odbywało się również prawie 70 tys. różnych wydarzeń artystycznych i rozrywkowych dla 16 milionów widzów. Branże te łącznie generowały ok. 15% PKB, dając ponad 1 milion miejsc pracy w Polsce (zgodnie z badaniami branżowymi oraz danymi GUS).

W tym typowo usługowym sektorze 72% to mikro-firmy, 27% - małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 1% - duże firmy. Przeważającą część ankietowanych stanowiły jednoosobowe działalności gospodarcze (aż 54%), a w następnej kolejności spółki z o.o. (24,3%). Ponad połowa firm z tego sektora działa w województwach: mazowieckim (37%), małopolskim (16%) i wielkopolskim (12,5%). Z kolei z badań struktury zatrudnienia na 2019 r. wynika, że w firmach przemysłu spotkań i wydarzeń 20% osób zatrudnionych było na umowy o pracę, a 80% na kontrakty managerskie, umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne formy umów B2B.

Z badań wynika, że wszystkie ankietowane podmioty odnotowały w związku z pandemią COVID-19 spadek przychodów w okresie marzec 2020 – luty 2021 (w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej). Średni spadek liczby projektów zrealizowanych w roku 2020 w stosunku do roku 2019 to 82%, a średni spadek rocznych przychodów to aż 73%.

mat. Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

Aż 64% ankietowanych odpowiedziało, że w ciągu tego czasu miało problem z utrzymaniem płynności finansowej. Mimo to, tylko 34% zdołało zaciągnąć pożyczkę lub kredyt na komercyjnych zasadach. Może wynikać to z faktu wstrzymania kredytowania sektora spotkań, ze względu na niespełnianie bankowych warunków wiarygodności kredytowej.

