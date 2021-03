MICE z uporem Syzyfa rwie się do pracy

Sektor MICE od roku stoi w blokach startowych. Wciąż - niczym Syzyf - planuje i przygotowuje wydarzenia, ale ich nie uruchamia. Organizatorzy targów i wydarzeń przeżyli koszmar: sądowe groźby, świecenie oczami przed klientami, czy bolesne oddawanie pieniędzy. Mimo ciężkich doświadczeń uważają, że przyszłość branży jest optymistyczna, ponieważ nic nie zastąpi bezpośrednich spotkań. Do takiego m.in. wniosku doszli paneliści debaty online „Branża MICE w pułapce lockdownu”, którą zorganizowały: redakcja Propertynews.pl oraz Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń/TUgether.

• Dla miast związanych z MICE, powrót do normalności może być długoterminowym problemem, ponieważ nie da się poniesionych strat odbudować szybko.

• Pandemia zweryfikowała kondycję wielu firm. Te, które nadal działają, dzięki swojej dobrej kondycji udowodniły, że są odporne na kryzys. Staną się fundamentem odbudowy podaży i popytu.

• Rząd nie zrobił nic, żeby branża MICE dowiedziała się kiedy i na jakich warunkach będzie mogła ruszyć. Wydarzenia można bardzo szybko zorganizować, ale klienci muszą go mieć, by się przekonać, że to jest bezpieczne.

• 80 proc. hoteli nie dostało z tzw. siódmej tarczy branżowej wsparcia w postaci zwolnienia z ZUS-u i dofinansowania wynagrodzeń lub postojowego ze względu na przekroczenie pomocy de minimis.

• Będzie problem z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry do hoteli. Zwolnieni wcześniej pracownicy przekwalifikowali się, znajdując pracę w bardziej bezpiecznych branżach.

Branża MICE kreuje w mieście życie. W trakcie dużych wydarzeń ono się toczy nie tylko w obiektach kongresowych, ale również na ulicach, w hotelach i w restauracjach. Rozwój sektora jest ważnym elementem budowy atrakcyjności miasta, która staje się poważnym magnesem dla inwestorów.

– Studenci i pracownicy biurowców chcą mieszkać i pracować w żywej tkance miejskiej, pełnej koncertów, ciekawych eventów i innych propozycji spędzania wolnego czasu. Jeżeli tego nie ma, to nie ma też szansy na inwestycje – zwrócił uwagę Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Grupy PTWP..

Retransmisja sesji: Branża MICE w pułapce lockdownu. Jak utrzymać miejsca pracy i wrócić na rynek?