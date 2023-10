Podczas konferencji klimatycznej PRECOP 28 spółka PTWP Event Center podpisała umowę o współpracy z Respect Energy. To nowy rozdział w zrównoważonym zarządzaniu Spodkiem i MCK, które będą korzystać wyłącznie z energii odnawialnej.

Spodek i MCK będą pierwszymi tego typu obiektami w portfolio Respect Energy, które będą korzystać wyłącznie z energii odnawialnej.

Dzięki OZE roczna produkcja CO2 w MCK i Spodku zostanie zredukowana o 5 044 956 kg.

Konferencja klimatyczna PRECOP, której kolejna edycja odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 5 i 6 października br., co roku przynosi rekomendacje dla Szczytu Klimatycznego, wypracowane w toku eksperckich dyskusji.

W tym roku konferencja dodatkowo stanowiła doskonały kontekst dla ogłoszenia współpracy, która jest ważnym krokiem w przechodzeniu Katowic na zieloną stronę mocy.

Kolejna runda gry w zielone

Podczas briefingu zorganizowanego w drugi dzień PRECOP 28, PTWP Event Center, zarządca MCK i Spodka, oraz firma Respect Energy podpisały umowę, w wyniku której dwa obiekty w katowickiej Strefie Kultury dołączą do grona nieruchomości zasilanych zieloną energią. To energia elektryczna, która wytwarzana jest w 100 proc. ze źródeł odnawialnych, takich jak woda, wiatr, słońce czy biogaz.

Umowa o współpracy z firmą Respect Energy zapoczątkowuje zupełnie nowy rozdział w zrównoważonym zarządzaniu Spodkiem i MCK – mówił Marcin Stolarz, prezes firmy PTWP Event Center, operatora Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego. – Dzięki temu oba obiekty, będące dumą i wizytówką Katowic, znacząco zredukują roczną produkcję CO2. To jest rzeczywista zmiana na lepsze, która w dużej mierze wzmocni nasze wysiłki na rzecz ochrony środowiska – podsumował Marcin Stolarz.

– Cieszymy się, że dwa obiekty będące symbolem Katowic i Śląska – Spodek oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe – będą od dziś zasilane zieloną energią dostarczaną przez firmę Respect Energy. To kolejny ważny krok w zakresie wspierania zeroemisyjności i budowania świadomości wśród przedsiębiorców. Serdecznie witamy PTWP Event Center w gronie naszych klientów i cieszymy się, że ta ważna dla obydwu stron współpraca zainaugurowana została podczas PRECOP 28 – mówił Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy Holding.

Podczas briefingu przedstawiciele obu firm podkreślali wartości, które płyną z zielonej energii w dobie kryzysu klimatycznego. Współpracę symbolicznie przypieczętowała m.in. zielona piłka siatkowa inaugurująca wspólną „grę w zielone“, przekazana na ręce Sebastiana Jabłońskiego. 6 października br. Spodek został także podświetlony na zielono.

Ciąg dalszy działań na rzecz ochrony klimatu

PTWP Event Center, operator obiektów, już od dłuższego czasu podejmuje liczne działania mające na celu ochronę środowiska i klimatu. Jednym z kluczowych kroków była wymiana tradycyjnego oświetlenia na energooszczędne LED. Pozwoliło to na obniżenie zużycia energii nawet o 60 proc. Działania te realizuje we własnym zakresie spółka PTWP Event Center, a z ramienia Miasta Katowice prowadzą je także Katowickie Inwestycje S.A. Wymiana oświetlenia na lodowisku przełożyła się na średnioroczną redukcję emisji CO2 o imponujących 287,35 Mg/rok. Katowickie Inwestycje kontynuują także wymianę oświetlenia na placu manewrowym, co przynosi oszczędności rzędu 70 proc. w porównaniu z wcześniejszym stanem. Prace nad wymianą oświetlenia na LED nadal trwają na terenach zewnętrznych, takich jak parking VIP i Zielona Dolina. W bieżącym roku planowana jest także wymiana oświetlenia na LED w sali gimnastycznej, a w przyszłym roku w salach wielofunkcyjnych MCK.

Ponadto, nowoczesny budynek MCK jest wyposażony w systemy umożliwiające bieżącą kontrolę temperatury i poziomu CO2, co pozwala na optymalizację zużycia energii. PTWP Event Center dba także o efektywne chłodzenie budynków, korzystając z nocnego powietrza o niskiej temperaturze. Wprowadzono zegar astronomiczny do sterowania oświetleniem zewnętrznym oraz specjalne procesy monitoringu korzystania z oświetlenia.

Zaimplementowano również system ograniczenia zużycia wody, a do podlewania zieleni wykorzystuje się wodę deszczową magazynowaną w zbiornikach retencyjnych. W halach MCK i Spodka zamontowano także specjalne kurtyny w celu wzmocnienia izolacji termicznej oraz rozbudowano system czujek ruchu.

Jednym z kolejnych znaczących kroków jest planowany montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu MCK. Ta instalacja o mocy 2 x 50 kwp pozwoli na produkcję energii ze słońca na poziomie maksymalnie do 8 MWh miesięcznie, co przełoży się na ograniczenie około 6,4 ton emisji CO2 rocznie.

Spółka PTWP Event Center wprowadziła także segregację odpadów w swoich obiektach. Pełna segregacja odpadów jest praktykowana zarówno podczas większości wydarzeń, jak i w trakcie montażu i demontażu.

Również praca hybrydowa pracowników przyczynia się do redukcji emisji CO2 dzięki rzadszemu korzystaniu z samochodów.

W ramach współpracy z podwykonawcami zarządca obiektów zachęca także do działań na rzecz ochrony środowiska. Catererzy, z którymi współpracuje marka, realizują politykę eko zbieżną z wartościami PTWP Event Center. Są to na przykład: korzystanie z naczyń porcelanowych, a także wykonanych z trzciny cukrowej, kukurydzy, liści palmowych czy otrębów; oddawanie do banku żywności nadwyżek jedzenia; całkowita rezygnacja z plastiku czy stosowanie roślinnych dekoracji, które po wykorzystaniu wracają do ziemi i rosną dalej.

