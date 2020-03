Międzynarodowe Targi Gdańskie: Tarcza jest zbyt droga i skomplikowana

Nie ma co robić, więc jest dużo roboty. Chcemy uaktywnić nasz majątek w innych niż dotychczas przestrzeniach – żartuje Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich. Jego zdaniem Tarcza Antykryzysowa w tym nie pomoże. – Rząd nie zaproponował przemysłowi spotkań ani bezkosztowych, ani tanich rozwiązań. Pakiet jest zbyt drogi we wdrożeniu – przekonuje prezes.

Prezes Bojanowski podkreśla, że targi gdańskie mają większe szanse na przetrwanie dzięki silnym właścicielom: samorządowi i Polskiemu Funduszowi Rozwoju. – Jednak cios dla nas jest okrutny. Wiemy, że pracownicy to dziś największy skarb i może będziemy musieli się także poważnie restrukturyzować jak pandemia potrwa zbyt długo – przyznaje Andrzej Bojanowski.

Dodaje, że samorząd osiąga wymierne korzyści z działalności targów. - Budujemy wizerunek miasta i dbamy o dobre kontakty z biznesem. Także tym niewielkim, rzemieślniczym, który zapraszamy na przykład na organizowane przez nas jarmarki. Jednym słowem: jesteśmy kołem zamachowym przemysłu spotkań w Trójmieście – uważa Andrzej Bojanowski.

Prezes życzyłby sobie, aby zaproponowane przez rząd rozwiązania były proste w realizacji. – Tymczasem wszystko jest strasznie skomplikowane. Wniosek do ZUS-u liczy chyba osiem stron i wymaga analizy przychodów do trzech lat wstecz. To jest jakieś kuriozum. Takich rzeczy się nie robi, bo ani właściciel food trucka, ani fryzjerka prowadząca własny salon nigdy nie złoży wniosku – wyjaśnia.

Jego zdaniem najpierw należy wdrażać proste, łatwo weryfikowalne i bazujące jedynie na oświadczeniach mechanizmy, a dopiero później sprawdzać prawdziwość złożonych wniosków.

Hordy urzędników pracujących z domu

Prezes podkreśla, że najważniejsze w tej chwili dla przedsiębiorców są tanie kredyty. Wątpliwości budzi jednak ich dostępność i koszt.

– Kredytów detalicznych bank udziela na dużym ryzyku po to, by zyskać sporą marżę. Tymczasem dzisiaj potrzebujemy tych pożyczek, aby gospodarka przetrwała. Marżą jest trwałość biznesowa kraju. Dlatego trzeba postawić na uproszczenia, które usprawnią i przyspieszą przyznawanie pożyczek. To tańsze niż zatrudnianie do kontroli legalności złożonych wniosków hordy urzędników pracujących z domu, bo dzisiaj mamy taką panikę, że nikt nie chce przychodzić do biur – tłumaczy Andrzej Bojanowski.

Zdaniem prezesa ważne jest to, aby kredyty były długoterminowe, gwarantowane przez Skarb Państwa i z możliwością spłaty po trzech, czterech latach. – Nawet jeśli 20-30 proc. z nich nie zostanie spłaconych to i tak będzie mniejszy koszt dla gospodarki niż trwała recesja – uważa prezes Targów Gdańskich.

1

2