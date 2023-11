Międzyzdroje, dzięki kolejnym inwestycjom, zyskują nowe centrum miasta. O wizji kurortu, projektach i tworzeniu tkanki miejskiej atrakcyjnej dla turystów i mieszkańców - mówi Roger Kostarczyk, prezes zarządu 4Developments i biura AKO Architekci.

AKO Architekci odpowiadają za nową „twarz” Międzyzdrojów. Jaką macie wizję miasta?

Roger Kostarczyk: Międzyzdroje nie miały do tej pory wykrystalizowanego centrum. Urzędy i instytucje rozproszone były przypadkowo i nieintuicyjnie w tkance miejskiej. W ostatnich latach miasto stało się bardzo popularną destynacją na polskiej mapie turystyki, chętnie odwiedzaną przez turystów krajowych, ale także przez turystów z krajów ościennych, w tym w przeważającej części z sąsiednich Niemiec. Spowodowało to gwałtowny rozkwit inwestycji w segmencie hotelarskim i apartamentowym.

Jednocześnie włodarze miasta dostrzegli potrzebę usystematyzowania struktury przestrzennej miasta i stworzenia nowego planu urbanistycznego wraz ze stworzeniem nowego centrum miasta, w którym ulokowany zostałoby także ośrodek władz lokalnych i centralny plac miejski.

Bel Mare i Aqua Resort w Międzyzdrojach, fot. AKO Architekci

W oparciu o uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego teren dotychczas nieużytkowany podzielono na kwartały zabudowy atrakcyjnie zlokalizowany w centralnej części miejscowości. Tereny miejskie zostały wystawione na sprzedaż, a nasza pracownia została zaproszona do konkursu na zagospodarowanie pierwszego kwartału przez nowego inwestora - mówi Roger Kostarczyk.

Projekt jest rozwijany od 2017 roku. Jak postępują prace?

Obecnie, w szóstym roku prowadzenia projektu już piąty budynek kompleksu został oddany do użytkowania tuż przed sezonem. Niemalże równocześnie rozpoczęła się budowa Aquaparku – jednego z największych na polskim wybrzeżu.

Nowe inwestycje w Międzyzdrojach, fot. AKO Architekci

Tworząc zespół zabudowy resortu hotelowego – z docelowo ok. 1,7 tys. apartamentami, postawiliśmy na zachowanie ludzkiej skali zabudowy z budynkami, które posiadają usługi w parterach i tworzą prawdziwe wielofunkcyjną tkankę nowego centrum miasta. Naszym celem było także zróżnicowanie zabudowy.

Staramy się, aby każdy budynek był indywidualnie, niepowtarzalnie projektowany, tak aby cały zespół był odbierany jako zespół niepowtarzalnych, tętniących cały rok życiem budynków zlokalizowanych wokół placu miejskiego i ratusza. W ten sposób chcemy stworzyć nowe centrum miasta - podkreśla Roger Kostarczyk.

Udało się uzyskać zamierzony efekt?

Skalę założenia osiągnęliśmy nie poprzez tworzenie monumentalnych przeskalowanych brył hotelowych, ale poprzez zróżnicowanie i rozbicie zespołu na mniejsze obiekty - połączone ze sobą przeszklonymi łącznikami, poprowadzonymi nad miejskimi ulicami, dzięki czemu zapewniliśmy komfort użytkownikom wszystkich budynków i komunikację między budynkami bez względu na warunki atmosferyczne.

Bel Mare i Aqua Resort w Międzyzdrojach, fot. AKO Architekci

Cieszy nas bardzo, że nasze starania znajdują również zrozumienie i uznanie wśród społeczności lokalnej – w 2021 roku wygraliśmy konkurs na zaprojektowanie przestrzeni publicznej – centralnego placu miejskiego przed ratuszem. Zdobyta nagroda jest dla nas szczególnie cenna, gdyż została przyznana głosami samych mieszkańców.

W 2022 roku opracowaliśmy dokumentację budowlaną i wykonawczą placu, co pozwoliło uzyskać pozwolenie na budowę. Obecnie czekamy już tylko na jego realizację. Projekt placu odzwierciedla nasze dążenie do wprowadzenia maksymalnie dużo ciekawie urządzonej zieleni do tkanki miejskiej. W ten sposób chcemy stworzyć nową, bardzo atrakcyjną dla mieszkańców i turystów przestrzeń do odpoczynku i rekreacji.

Bel Mare i Aqua Resort w Międzyzdrojach, fot. AKO Architekci

Wiele miast w Europie, ale i w Polsce nastawia się głównie na turystykę. Tracą na tym mieszkańcy. Co zrobić, by w takich turystycznych ośrodkach miejskich, w kurortach po prostu dało się żyć?

Receptą na to jest bogata oferta usługowa w ramach projektów mixed-use. Projekty monokulturowe np. w postaci apartamentowców turystycznych bez usług dodatkowych to prosta recepta na krótki sezon oraz posezonową pustynię. Poprzez różnego rodzaju zachęty - także w postaci preferencyjnych uwarunkowań w miejscowych planach - należy stawiać na inwestorów, którzy chcą budować obiekty z bogatym zapleczem usługowym. Takie projekty mają szanse kreować destynacje funkcjonujące cały rok, co bezpośrednio przekłada się na ruch turystyczny i ekonomię całej miejscowości.

Drugim ważnym elementem jest polityka związana z miejscami parkingowymi. W sezonie miejscowości są rozjeżdżane przez ruch kołowy, znacznie wyrastający ponad możliwości małych miejscowości. Ważne jest przewidywanie tych procesów oraz odpowiednie nimi zarządzanie. Rozwiązaniem, które już dosyć dobrze się sprawdza w kurortach jest budowanie strategicznych parkingów i hubów przesiadkowych na obrzeżach miasteczek. Stamtąd busami, melexami czy innymi pojazdami turyści docierają do centrów miast.

Nowe inwestycje w Międzyzdrojach, fot. AKO Architekci

W naszym projekcie Bel Mare w Międzyzdrojach z uwagi na brak takich rozwiązań w skali całej miejscowości przewidzieliśmy miejsce na wielokondygnacyjny parking strategiczny dla całego resortu.

Jaki wkład mogą wnieść nieruchomości komercyjne w podniesienie jakości życia w mieście? I czego należy się wystrzegać?

Nieruchomości komercyjne podnoszą atrakcyjność miejscowości zarówno dla stałych mieszkańców jak i dla turystów odwiedzających.

Kluczem jest dobry mix zabudowy apartamentowej, hotelowej i usługowej, która wzajemnie się uzupełnia i powoduje, że dane miejsce staje się atrakcyjną lokalizacją do życia. Dlatego takim powodzeniem cieszą się projekty tworzone w myśl zasady 15-minutowego miasta - mówi Roger Kostarczyk.

Nowe inwestycje w Międzyzdrojach, fot. AKO Architekci

Doświadczenia związane z wyludnianiem się miast uczą, że należy wystrzegać się –przestrzeni monokulturowych – jednofunkcyjnych - szczególnie w strefach śródmiejskich. To także reguła obowiązująca w dużych miastach. Obszary takie funkcjonują tylko w określonych godzinach, po których życie zamiera.

Współczesne projekty mixed-use coraz częściej mają formę zakrojonych działań miastotwórczych, w ramach których powstają nie tylko nieruchomości komercyjne, ale i place miejskie, parki, czy sale koncertowe. Czy widzicie takie kierunki w dążeniach inwestorów? Czy to raczej wciąż sporadyczne przypadki?

Od pewnego czasu można zaobserwować tendencję przekształcania polskiego rynku nieruchomości w kierunku rozwiązań sprawdzających się na bardziej dojrzałych zachodnich rynkach. Coraz częściej deweloperzy dostrzegają, że dobrze zaprojektowane inwestycje mixed-use potrafią dać lepszy zwrot z inwestycji niż proste inwestycje w zabudowę mieszkaniową. Jest to szczególnie ważne w projektach wielkoskalowych, wieloetapowych, gdzie tworzy się całe nowe dzielnice.

Nie jest sztuką sprzedanie kilku bloków z pierwszego etapu inwestycji. Celem jest stworzenie oferty, która zainteresuje klientów na kolejne etapy, a każdy kolejny obiekt, nie oferujący niczego poza mieszkaniami będzie działał globalnie zniechęcająco na klientów - mówi Roger Kostarczyk.

Bel Mare w Międzyzdrojach, fot. AKO Architekci

Bel Mare to projekt wieloetapowy. Nad jaką fazą obecnie pracujecie?

Obecnie trwają prace nad projektem budynku apartamentowego, który będzie domykać główny plac miejski od zachodu. W parterze zaprojektowaliśmy bardzo atrakcyjnie położone lokale usługowe – część z widokiem na zielony plac miejski, a jeden przy ulicy Nowomyśliwskiej przy głównym ciągu na plaże. Koniec prac projektowych przewidujemy w I kwartale przyszłego roku. Podobnie jak na pozostałych etapach inwestycji budynek ma oryginalną formę i indywidualną architekturę, aby nie tworzyć estetycznej monotonii w tak ważnej i reprezentacyjnej części miasta.

Rozpoczynamy również pracę nad ostatnim obiektem zlokalizowanym na północnej stronie placu, który będzie domykał całe założenie. Prace są w początkowej fazie, ale już mogę powiedzieć, że obiekt będzie wyróżniał się standardem wykończenia i oferował będzie najwyższy komfort wypoczynku. Szczególną atrakcją będzie przeszklone wewnętrzne patio z wiecznie zieloną roślinnością.

Macie również na swoim koncie inne spektakularne hotele i osiedla mieszkaniowe. Nad czym obecnie pracuje pracowania AKO Architekci?

W tej chwili kończymy prace nad projektem wykonawczym I etapu projektu hotelowego w modelu condo z mariną jachtową, zlokalizowanego naprzeciwko Wyspy Sobieszewskiej na południowym brzegu Martwej Wisły. Projekt posiada pozwolenie na budowę a budowa ruszy lada moment.

Bel Mare w Międzyzdrojach, fot. AKO Architekci

Ponadto na różnym etapie realizacji jest kilka projektów mieszkaniowych w Gdańsku oraz osiedle mieszkaniowe w Warszawie i bardzo ciekawa inwestycja mixed-use w centrum Katowic. To wszystko są wyjątkowe projekty, o których z pewnością wkrótce będziemy mogli znacznie więcej powiedzieć.

