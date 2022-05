Miejsce pracy przyszłości: Czego poszukują millenialsi i pokolenie Z?

86 proc. ankietowanych potwierdziło, że w post-pandemicznym okresie, ważne jest dla nich, aby pracować dla firmy z inspirującymi celami.

82 proc. badanych zwraca uwagę na to, czy pracodawca prowadził rzetelną politykę na rzecz promowania zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia w miejscu pracy.

79 proc. respondentów twierdzi, że interakcje społeczne w pracy są dla nich jednym z decydujących elementów.

Możliwości dalszego rozwoju kariery zawodowej (86 proc.) i szansa na wyższe zarobki (95 proc.) okazały się być najważniejszymi czynnikami.

Post-pandemiczne dane pokazują, że dla millenialsów i pokolenia Z nauka nowego języka (57 proc.) oraz rozwijanie umiejętności kulinarnych (27 proc.) są najistotniejszymi benefitami w nowej pracy.

70 proc. badanych chciałoby mieć możliwość podróżowania.

Przebadani mężczyźni (29 proc.) są dwa razy bardziej chętni do rozważenia rozpoczęcia kariery w roli housekeeper niż kobiety (14 proc.).

Badanie wykazało, że rozwijanie inkluzywności i różnorodności w miejscu pracy jest znaczące dla 69 proc. millenialnów i przedstawicieli pokolenia Z. Respondenci sądzą, że w realiach post-pandemicznych relacje międzyludzkie są ważniejsze niż kiedykolwiek – aż 79 proc. uważa pozytywne interakcje społeczne w miejscu pracy za kluczowe. 65 proc. przebadanych osób przyznało, że zmieniło lub rozważało zmianę pracy w ciągu ostatniego roku, w tym wiele z nich z powodów związanych z obawami o zdrowie psychiczne lub dobre samopoczucie (18 proc.). Co więcej, kobiety dwa razy częściej brały pod uwagę rezygnację z pracy przez brak wsparcia pracodawcy w kwestiach dotyczących zdrowia psychicznego.

Dodatkowe czynniki grające znaczącą rolę w poszukiwaniu idealnego stanowiska obejmowały: możliwości rozwoju kariery (86 proc.), elastyczne warunki pracy (81 proc.) oraz nagradzanie przez pracodawcę dobrych wyników pracownika (80 proc.). Co więcej, aż 82 proc. badanych uważa, że pracodawcy powinni zwracać szczególną uwagę na politykę firmy w kwestiach społecznych. Zebrane dane wykazały również, że osoby w wieku 18 - 41 lat przywiązują wagę do możliwości budowania swojej kariery w jednej organizacji (83 proc.) zamiast rozwijania jej poprzez częste zmiany miejsca pracy (11 proc.), z nieznacznym procentem niezdecydowanych.

Warto zauważyć, że prawie co drugi millenials i przedstawiciel pokolenia Z rozważał karierę w branży hotelarskiej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w szczególności ze względu na możliwość pracy z osobami z różnych środowisk (33 proc.), szansę na zdobycie nowych umiejętności (27 proc.), częste podróże (26 proc.) i różnorodność pracy (25 proc.).

Badania pokazały, że tradycyjne zawody, takie jak budowniczy (7 proc.), nauczyciel (9 proc.) lub pilot (10 proc.) już nie przyciągają młodych ludzi tak jak rozpoczęcie kariery influencera (19 proc.).

- Badania pokazują, że pandemia zmieniła sposób, w jaki myślimy o pracy i jestem dumny z tego, że Hilton nadal ewoluuje, aby sprostać stale zmieniającym się potrzebom naszych lokalnych zespołów w Polsce. Na tle innych firm przodujemy w kwestiach kultury pracy, a jednocześnie jesteśmy mocno zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego środowiska pracy, w którym każdy może wykorzystać nowe technologie i zdobyte umiejętności, tak aby uwolnić swój pełny potencjał - mówi David Kelly, starszy wiceprezes na Europę Kontynentalną, Hilton.

- Mamy świadomość, że inwestycja w każdego członka naszego zespołu przekłada się pozytywnie się na pobyt naszych gości oraz funkcjonowanie lokalnych społeczności. Dlatego jesteśmy tak zaangażowani w zapewnianie naszym pracownikom wiodących w branży hotelarskiej warunków pracy, od możliwości podróży po gwarancję poczucia przynależności do rodziny Hilton. W ten sposób sprawiamy, że Hilton jest doskonałym miejscem pracy. Jesteśmy dumni z prowadzonych aktualnie aż 800 nowych rekrutacji w całej Europie, w tym na znaczącą liczbę stanowisk w naszych 26 hotelach w Polsce. Poszukujemy zdolnych osób do różnorodnych ról, takich jak szef kuchni, recepcjonista, inżynier czy miksolog - dodał.

Hilton ma hotele w ponad 122 krajach i terytoriach na całym świecie. W Polsce znajduje się 26 hoteli marki Hilton, w tym Hilton Warsaw City, DoubleTree by Hilton Wrocław i Hampton by Hilton Gdańsk Airport z planami otwarcia ponad 15 dodatkowych hoteli w najbliższych latach, w tym Hotel Saski Kraków – Curio Collection by Hilton.