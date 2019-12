Miejski styl i domowa atmosfera priorytetem dla Vienna House

Niepowtarzalny wystrój i dbałość o detale są dla współczesnego gościa hotelowego równie ważne jak wysoki standard obsługi i wyposażenia. Mimo iż nadal najbardziej preferowana jest stonowana kolorystyka, coraz częściej projektanci zaczynają bawić się kolorem, szczególnie w dodatkach i akcesoriach. Coraz częściej sięgają też do estetyki glamour i minimalizmu, ale łączą go z innymi stylami i nowinkami technologicznymi. Niezwykle ważna staje się też gra światłem.

Co ciekawe, w tym kierunku idą nie tylko nowe projekty, ale również renowacje istniejących budynków. Przykładem może być Vienna House Easy Cracow, który powstał na początku lat 90-tych, a w tym roku przeszedł generalną odmianę. Przeobraził się w swobodny, miejski hotel, którego lobby tętni życiem. Niezwykle ważne są tu inspiracje naturą i regionem. Podobnie jest w Vienna House Easy Katowice, który również odnowił w ostatnim czasie swoje wnętrza przestrzeni wspólnych, stawiając na funkcjonalność i komfort gościa.

We wszystkich obiektach Vienna House Easy gra kolorem jest niezwykle ważna. W Vienna House Easy Cracow pokoje zaprojektowano w trzech zestawach kolorystycznych: żółtym, niebieskim i pomarańczowym. Jednak barwy są stonowane, więc każdy poczuje się w nich dobrze. Projektanci nie zapomnieli, że hotel ma być przede wszystkim funkcjonalny, zadbali więc o różnorodne miejsca do wypoczynku w lobby, które przypomina domowy salon. Stworzyli strefę coworkingową przed salami konferencyjnymi, a przy gniazdkach zamontowali wejścia USB. Wyjątkowy wystrój zyskał hotelowy lobby bar, gdzie pastelowy turkus i żółty zestawiono z naturalnym drewnem i industrialnymi czarnymi lampami, a zabudowa baru nawiązuje do stylu „foodtruckowego”.

Nie inaczej jest w Vienna House Easy Katowice, gdzie przed recepcją znajdziemy duży stół do coworkingu oraz wygodne kanapy i fotel bujany. W hotelowym lobby barze również miejsca do siedzenia są zróżnicowane – od krzesełek barowych, przez tradycyjne krzesła, po kanapy. Tak aby każdy gość znalazł coś dla siebie. Przestrzeń pod schodami prowadzącymi do centrum konferencyjnego wykorzystano w bardzo oryginalny sposób – umieszczono tam kącik zabaw dla dzieci z dużym regałem pełnym książek.

Vienna House Easy określa się jako lokalny gospodarz, również w wystroju wnętrz hoteli jest wiele odniesień do lokalizacji, gdzie hotel się znajduje. W Vienna House Easy Cracow wykładzina z obrysem Wawelu, obrazki na ścianach związane z historią miasta czy mapa w lobby to tylko niektóre z przykładów. Hotel zachęca do eksploracji nieznanych atrakcji turystycznych, również na rowerach, które można wypożyczyć w sezonie za darmo.

W Vienna House Easy Katowice podczas śniadania goście mogą spróbować regionalnych specjałów, a hotelowym sklepiku mogą kupić lokalne pamiątki, jak mydło z sadzy czy kolorowanka dla dzieci po śląsku. Wszystko po to, aby goście poczuli się jak w domu i poczuli lokalny klimat.