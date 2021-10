Mieszkania i większy hotel Orbisu. Radni Szczecina podjęli decyzję

Zabudowa mieszkaniowa oraz większy i wyższy hotel to plany spółki Orbis na działkę przy ulicy Janiszewskiego 2 w Szczecinie - podaje portal wszczecinie.pl.

Na działce obecnie znajduje się tylko trzykodygnacyjny hotel ibis budget.

Przypomnijmy, że na początku września 2018 roku grupa Orbis złożyła wniosek o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce-Krakowska”. Do tej pory możliwa była zabudowa do trzech kondygnacji.

Podczas pierwszej od 20 miesięcy sesji stacjonarnej rady miasta przedstawiono finalny projekt planu, który jest efektem trzech wcześniejszych wyłożeń. Działka, na której znajduje się trzykondygnacyjny hotel, została podzielona na dwa tereny elementarne. Pierwszy, od strony stacji benzynowej, to część hotelowa. Zabudowa ma rosnąć od 3 do 7 kondygnacji, a maksymalna powierzchnia zabudowy ma wynieść 50 proc. Drugi teren to funkcja mieszkaniowa z maksymalną, 25 proc. powierzchnią zabudowy.