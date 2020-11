Millenialsi szukają w hotelach unikalnych przeżyć

Współcześni nomadzi dokumentują swoje podróże na Instagramie, a odwiedzając hotele szukają czegoś więcej, niż tylko łóżka i dobrej kuchni. Co najbardziej przyciąga millenialsów? Lokalizacja, piękne widoki, dodatkowe atrakcje, a może wyjątkowy design? W jakie miejsca udają się najchętniej?

Okiem eksperta



-Uważam, że obecnie szukamy miejsc, które wyróżniają się z bogatej oferty. Ogromną popularnością cieszą się kameralne hotele utrzymane w duchu slow, z lokalną kuchnią, zatopione w krajobrazie i gwarantujące przepiękne widoki. Na przeciwnym biegunie znajdują się koncepty powstające w miastach, z nowoczesnymi miejscami do coworkingu i unikatowym podejściem do projektowania. Przede wszystkim liczy się pomysł - efekt WOW i zaskoczenie gościa. Ważne, aby pobyt był czymś więcej niż przystankiem w podróży, by zapisał się w pamięci jako niepowtarzalne doświadczenie - wyjaśnia architekt Magdalena Federowicz-Boule, prezes pracowni Tremend, specjalizującej się w projektowaniu hoteli.

Zew natury



Noclegi w domkach przypominających historyczne osady, sypialnia z widokiem na las, a nawet... nocleg w bańce. Bliskość natury to pierwotna potrzeba, którą odczuwamy jeszcze silniej mieszkając na co dzień w wielkim mieście. Pokolenie smartfonów tej potrzeby nie straciło i bardzo chętnie korzysta z pobytów w hotelach, które są zlokalizowane w pobliżu morza, lasu czy zalewu. Duże panoramiczne okna, tarasy widokowe czy outdoorowe baseny, z których można podziwiać piękno przyrody - to z pewnością zachęci nowoczesnych nomadów do odwiedzin.

Poczuj się wyjątkowo...

Indywidualizm i poczucie odrębności są dla millenialsów bardzo istotne. Dlatego obiekty, w których pokoje różnią się designem, dające możliwość wyboru również cieszą się popularnością. Podobnie jest z obsługą czy kuchnią, jeśli gość ma poczucie, że jest traktowany wyjątkowo - z pewnością chętnie wróci do miejsca, gdzie został odpowiednio przyjęty.

Światła wielkiego miasta

Mimo popularności wypoczynku na łonie natury, miejskie hotele wciąż są atrakcyjne. Oferują zwykle bliskość lotniska, centrum czy starówek, ale to już nie wystarcza. Obecnie ich największą siłą jest unikatowy design - starannie dobrane meble, dodatki czy dzieła sztuki, które nadają im charakteru i dobrze prezentują się w relacjach na mediach społecznościowych.