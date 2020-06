Minimum 145 mln zł za Regent Warsaw Hotel

Całość procesu sprzedaży odbywać się będzie w trybie publicznego przetargu w sądzie upadłościowym. Oferty należy składać do dnia 25 czerwca 2020 r. do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie do XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Syndyk zawarł w dniu 5 czerwca 2020 umowę dzierżawy ze spółką "PHN Property Management PHN K Sp. z o.o. S.K.A." KRS 0000605002, spółką celową PHN - Polski Holding Nieruchomościowy S.A. jednak nie ma to większego wpływu na sprzedaż. W momencie, gdy potencjalny nabywca wygra licytację i zawrze umowę sprzedaży za wylicytowaną kwotę, dzierżawcy będzie przysługiwał krótkim terminie złożenia oświadczenia, czy kupuje hotel za cenę wylicytowaną.

- Ten obiekt może stanowić bardzo ciekawą inwestycje dla międzynarodowych graczy, którzy mogą włączyć go do franczyzy, czy umowy o zarządzenie. Połączenie międzynarodowej marki i jej zalet takich jak doskonałość operacyjna, procesy, szkolenia, czy program lojalnościowy z wypracowaną wartością, jaką samą w sobie jest Regent może być doskonałą biznesową symbiozą. Prowadzę tę sprawę od sierpnia 2018 równocześnie dbając o bieżące funkcjonowanie hotelu. Upadłość nie oznacza bezmyślnej sprzedaży, ale polega na zbyciu dobrze prosperującego przedsiębiorstwa, które zatrudnia ponad sto osób i ma duży potencjał do wzrostu - podsumował Marcin Krzemiński, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny Wspólnicy. Malecha. Krzemiński. Noga., syndyk Cosmar Polska.

Regent Warsaw Hotel to obiekt biznesowy, położony w dyplomatycznej części Warszawy, nieopodal Parku Łazienki Królewskie. Działka, na jakiej jest ulokowany liczy 5091 mkw., a budynek składa się z 8 kondygnacji. Hotel posiada 246 pokoi, 13 sal konferencyjnych oraz nowoczesną salę balową. Ponadto, Execucitve Club, strefę Wellnes, Saunę, basen, siłownię i fitness. Dla chętnych jest możliwość skorzystania z Q-Club idealnego miejsca na imprezy okolicznościowe oraz kasyna.

- To, co wyróżnia tę inwestycje to z pewnością jej lokalizacja – wyjątkowe miejsce na mapie stolicy – Trakt Królewski, tutaj działek nie będzie przybywało. Druga rzecz to marka hotelu, która od lat jest budowana, a jego rozpoznawalność jest na wysokim poziomie, o czym może świadczyć stałe liczne grono przyjeżdzających tu gości, zarówno w celach turystycznych, jak i biznesowych. To przedsiębiorstwo opiera się przede wszystkim na ludziach, załodze, a Regent to symbol świetnego, profesjonalnego zespołu - powiedział Marek Malecha, adwokat doradca restrukturyzacyjny Wspólnicy. Malecha. Krzemiński. Noga.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 1 lipca br. o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy, Czerniakowska 100 A.