Mocne lato, ale hotele wciąż czekają na odbicie

Sytuacja za naszą wschodnią granicą nie daje hotelarzom powodów do większego optymizmu.

Ostatni rok był dla Polskiego Holdingu Hotelowego czasem ogromnych zmian.

Gheorghe Marian Cristescu weźmie udział w dyskusji na temat przyszłości hoteli podczas Property Forum 2022.

Jak PHH ocenia okres wakacyjny w hotelach?

Gheorghe Marian Cristescu: To był czas intensywnej pracy, bardzo dobry dla naszej firmy. Ogólnie obłożenie i wyniki w hotelach nadmorskich były lepsze niż w 2019 roku, czyli jeszcze przed wybuchem pandemii, i minimalnie lepsze od wyników wakacyjnych z 2021 roku. Tak samo – ze względu na zwiększony ruch wycieczek zagranicznych – osiągnęliśmy rekordowe wyniki w hotelach przylotniskowych. Kolejnym elementem, który nas cieszy jest zdecydowane zwiększenie ceny średniej w naszych hotelach. A jest to bardzo istotny czynnik dla branży, bowiem tylko w ten sposób, czyli przez konsekwentną pracę nad ceną średnią, można zbilansować rosnące koszty w polskich hotelach.

Czym charakteryzował się tegoroczny sezon? Jak mocny jest wpływ sytuacji geopolitycznej i gospodarczej?

Na pewno ostatnie wydarzenia pokazały, że zarówno turystyka w Polsce, ale także na całym świecie, uzależniona jest od sytuacji politycznej. Widzimy to na przykładzie naszych hoteli na Podkarpaciu, znajdujących się najbliżej ukraińskiej granicy. Od momentu rozpoczęcia wojny osiągają one rekordowe wyniki, dlatego że lotnisko w Rzeszowie i granica w Przemyślu stały się oknem na świat dla Ukrainy. Już wcześniej spodziewaliśmy się, że hotele w tej lokalizacji będą odnosić sukcesy, a w przeciągu kilku lat nastąpi zwiększenie rezerwacji w obiektach w tej części Polski. Niemniej ta nieszczęsna wojna przyspieszyła jeszcze ten proces.

O sytuacji hoteli będziemy rozmawiać podczas PROPERTY FORUM 2022, które odbędzie się 19-20 września, w hotelu Sheraton Grand Warsaw, w Warszawie.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE

Widzimy też, że zmiana nastrojów w społeczeństwie przekłada się na skrócony czas rezerwacji w naszych hotelach, a goście często podejmują decyzję o przyjeździe w ostatniej chwili. Wpływ na obłożenie w naszych obiektach ma również większe otwarcia z zagranicy – dzięki temu nasze wyniki są lepsze niż w zeszłym roku.

Obserwujemy również duży ruch w rezerwacjach konferencyjnych na wrzesień, co może być spowodowane tym, że firmy organizujące eventy chcą jak najszybciej zrealizować zaplanowane wydarzenia, nie wiedząc, co nas czeka na jesieni ze względu na sytuację geopolityczną, wojnę na Ukrainie, ale również sytuację covidową. To wszystko niewątpliwe przekłada się na naszą branże, dlatego również dla nas hotelarzy ciężko przewidzieć i zaplanować jak będzie wyglądało obłożenie w hotelach jesienią i zimą.

Jak migracja uchodźców wpływa na wyniki i działalność hoteli?

Od początku wojny i pojawiania się wzywań związanych z uchodźcami nasza spółka zdała sobie sprawę, że będzie to długotrwały proces i bez wsparcia finansowego państwa czy samorządu nie można zaplanować długofalowych działań. To minimalne wsparcie jakie otrzymaliśmy pomogło nam w tym, aby w przeciągu ostatnich miesięcy, aż do dzisiaj przekazać ponad 200 tys. noclegów naszym przyjaciołom z Ukrainy. Do dzisiaj w wielu naszych obiektach mamy mniejsze lub większe grupy gości z Ukrainy, jak również pracowników uzyskanych z tej fali przyjazdów do Polski. Obawiamy się, że na jesieni mogą zostać zintensyfikowane działania wojenne, co wymusi na Ukraińcach kolejną falę migracji. Jesteśmy na to gotowi i nadal będziemy wspierać ukraińskie społeczeństwo, do czego wykorzystamy nasze wcześniejsze, kilkuletnie doświadczenie współpracy z samorządami i wojewodami. W ostatnim czasie zauważyliśmy również, tak jak inne hotele w całej Polsce, pojawienie się nowego sektora gości z Ukrainy. Są to przeważnie ludzie bardziej zamożni, którzy w ramach prowadzenia swoich interesów korzystają z naszych hoteli.

Prognozy na sezon jesienno-zimowy?

Tak jak wcześniej wspomniałem, jeżeli chodzi o samo obłożenie hoteli trudno jest prognozować co będzie się działo jesienią i zimą. O ile w czasach przedcovidowych można było prognozować ze względu na ciągłość zdarzeń ekonomicznych, o tyle od momentu wybuchu pandemii zakłócone są wszelkie zdarzenia, które powinny pomagać w dokonaniu właściwych prognoz. Do tego ze względu na trwającą wojnę na Ukrainie mogą dojść jeszcze zakłócenia związane z dostawą gazu, czy wzrost cen prądu w okresie zimowym, co nie pozwala nam optymistycznie patrzeć na wyniki biznesowe w najbliższych miesiącach. To są zdarzenia globalne, na które my hotelarze w Polsce nie mamy za bardzo wpływu i musimy w sposób mądry dbać o koszty naszej działalności i optymalizację naszych działań. Z naszej perspektywy bardzo ważne jest to, co już od wielu lat robimy, aby te problemy nie były odczuwane przez pracowników. Konsekwentnie będziemy robić wszystko, aby nasi pracownicy pracowali w jak najlepszych warunkach – chcemy przede wszystkim zabezpieczyć ich interes.

Jak dziś wygląda rzeczywistość branży hotelarskiej?

Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki, jakie mamy do tej pory, chcemy przede wszystkim zabezpieczyć potrzeby naszych pracowników i dalej w nich inwestować. W związku z powszechnym wzrostem kosztów utrzymania, w sumie w tym roku zdecydowaliśmy się na 12-procentową podwyżkę dla naszych pracowników i dążymy do tego, aby pod koniec roku doprowadzić do wyrównania wynagrodzeń do poziomu inflacji. To są bardzo duże koszty dla naszej firmy, ale mamy świadomość, że jest to dobra inwestycja. Dążymy do tego, aby naszym pracownikom zapewnić jak najlepszy byt i złagodzić efekty inflacji odczuwalne przez nas wszystkich.

Ponadto mamy rozbudowany system motywacyjny, który bazuje na wynikach ekonomicznych. Tak jak już wspomniałem, w naszych obiektach wyniki ekonomiczne są bardzo dobre, dzięki czemu jesteśmy w stanie wypłacić wszystkim pracownikom premie, a to pod względem zarobkowania stawia naszą firmę bardzo wysoko w segmencie hotelarskim.

Czy odbicie branży hotelowej w 2023 roku jest nadal możliwe?

Chciałbym, aby mogło to nastąpić jak najszybciej i choć od momentu naszej ostatniej rozmowy sytuacja w hotelarstwie się poprawiła, to jednak są wielkie obawy dotyczące jesieni i zimy, które wynikają z podanych wcześniej powodów. Jeśli mielibyśmy do czynienia z globalną normalizacją życia społecznego i ekonomicznego to można by było pomyśleć o odbiciu w 2023 r. Niemniej przypomnę to, co mówiłem jeszcze trzy lata temu, że powrót do normalności i stabilizacji może nastąpić w 2024 r. Chciałbym się mylić, ale sytuacja za naszą wschodnią granicą nie daje mi powodów do większego optymizmu.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl