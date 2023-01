Firma Sun & Snow Real Estate wprowadziła właśnie do sprzedaży budynki apartamentowe Monte Sol Residence - inwestycję w ścisłym centrum Szklarskiej Poręby.

Monte Sol Residence nawiązuje architekturą do zabytkowego pensjonatu House Maibach, który stał na tym terenie w XIX wieku.

Sun & Snow oferuje w przedsprzedaży 83 apartamenty.

Ta klimatyczna inwestycja zaprojektowana została przez najlepszych architektów, w poszanowaniu historii tego miejsca.

W ofercie są 1, 2 i 3 pokojowe lokale o zróżnicowanych metrażach, od 22 do 55 mkw. Każdy z apartamentów wyposażony będzie w klimatyzację oraz wspomagające energooszczędność i optymalizację kosztów utrzymania rozwiązania inteligentnego domu.

Dodatkowo, dla podniesienia standardu i wygody gości, w wybranych apartamentach Monte Sol Residence, możliwa będzie instalacja prywatnej sauny w łazience.

Monte Sol Residence to absolutnie najlepsza lokalizacja w sercu Szklarskiej Poręby. Nasz przepiękny projekt powstaje na ulicy Gimnazjalnej w ścisłym centrum kurortu, gdzie słychać tylko szum przepływającego tu potoku, a jednocześnie turystyczne atrakcje, restauracje i sklepy są w zasięgu kilku minut spacerem. Z okien naszych eleganckich apartamentów rozciągać się będzie przepiękny widok na szczyty Karkonoszy - mówi Paweł Kobierski, prezes zarządu Sun & Snow Real Estate.

Apartamenty Monte Sol Residence w Szklarskiej Porębie, fot. Sun & Snow

Apartamenty Monte Sol Residence dla każdego

Inwestycja Monte Sol Residence zapewni odpoczywającym wiele atrakcji. Do dyspozycji gości zaprojektowane jest: SPA z sauną oraz jacuzzi i zewnętrzny basen typu infinity. Najmłodszym i młodzieży pobyt urozmaici czas spędzony w sali zabaw i gier, a fanom białego szaleństwa oraz górskich wycieczek rowerowych do dyspozycji firma odda narciarnię i rowerownię. Właściciele czworonogów, będą mogli też skorzystać z dedykowanej dla swoich pupili myjki.

Apartamenty Monte Sol Residence w Szklarskiej Porębie, fot. Sun & Snow

Spółka posiada już pozwolenie na budowę inwestycji, start prac budowlanych przewidziany jest na początek wiosny bieżącego roku.

Monte Sol Residence dla turystów i inwestorów

- W Szklarskiej Porębie sezon trwa cały rok a Monte Sol Residence to apartamenty w najlepszej lokalizacji, blisko wszystkich atrakcji kurortu i pięknych szlaków turystycznych z doskonałym dojazdem do inwestycji, zarówno samochodem jak i pociągiem, co jest dodatkową zaletą zarówno dla właścicieli jak i potencjalnych turystów - mówi Marcin Dumania, prezes zarządu spółki Sun & Snow.

Jesteśmy pewni, że Monte Sol Residence to najlepszy i bezpieczny adres na ulokowanie kapitału; taka lokalizacja i standard projektu tylko zyskają na wartości a dodatkowo przynosić będą stałe dochody z wynajmu – deklaruje Marcin Dumania.

Sun & Snow to firma zarządzająca wynajmem apartamentów. Firma zarządza ponad 2 tys. apartamentów w całym kraju. Grupa Sun & Snow wypłaciła do tej pory właścicielom zarządzanych przez Sun & Snow apartamentów ponad 300 milinów złotych dochodów z tytułu wynajmu.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl