Zabytkowy budynek w centrum Gdańska nazwany nieprzypadkowo Montownią. W środku w pełni wyposażone lofty z antresolami o funkcji hotelowej i obsługą profesjonalnego operatora.

Profesjonalny operator zadba o maksymalizację zysków z wynajmu.

Taką wyjątkową na polskim rynku ofertę inwestycyjną przygotował Euro Styl z Grupy Dom Development.

W Montpwni będzie też działać największy w Trójmieście food hall i strefa konferencyjna.

Jej wnętrza wypełni niebanalna sztuka.

Montownia powstaje w budynku z lat 30. XX wieku, w którym dawniej montowano silniki do łodzi podwodnych. Obiekt będzie sercem DOKÓW, wielofunkcyjnej inwestycji ulokowanej na postoczniowych terenach Gdańska. Budynek, który jest pod ochroną konserwatora zabytków, został pieczołowicie odrestaurowany. Będzie w nim można podziwiać wiele zachowanych, oryginalnych artefaktów, m.in.: brukową nawierzchnię z zabytkowymi torami kolejowymi, kabinę operatora suwnicy czy zabytkową ceglaną elewację z lat 1936-1938.

Unikatowa architektura budynku pozwoliła zaprojektować w nim nowoczesne, miejskie funkcje. Synergia przestronnych loftów, przestrzeni konferencyjnej i oryginalny koncept ulokowanego na parterze ogromnego food hallu z 20 restauracjami z kuchniami z całego świata, stworzy wyjątkowe miejsce na mapie Gdańska.

W Montowni znajduje się 114 oryginalnych loftów. Powierzchnia typowego apartamentu jest dwukrotnie większa od standardowego pokoju hotelowego, a ich wysokość wynosi 5 metrów. W połączeniu z komfortowymi antresolami sypialnianymi umożliwia to wygodne pomieszczenie w nich nawet sześciu osób. Każdy posiada aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem, zapewniający niezależność. Apartamenty wyposażone są w kontrolę dostępu, można je otworzyć za pomocą karty lub aplikacji w telefonie.

W pełni wyposażone lofty hotelowe w Montowni są sprzedawane inwestorom indywidualnym jako lokale użytkowe z osobną księgą wieczystą, a ich nabywcy mają możliwość odliczenia 23 procent podatku VAT. To unikatowa oferta w skali kraju – zabytkowy obiekt, wyjątkowa lokalizacja w centrum Gdańska i profesjonalny operator z grupy Dom Development, który zadba o maksymalizację zysków – podkreśla Magdalena Reńska, dyrektor zarządzająca i członek zarządu w spółce Euro Styl.

Montownia jest ciekawą propozycją dla tych, którzy chcieliby lokować kapitał w nieruchomości bez angażowania swojego czasu. Realizacją celów biznesowych zajmie się profesjonalny operator – spółka należąca do Grupy Dom Development – który będzie kompleksowo zarządzał inwestycją, zadba o optymalne obłożenie i maksymalizację cen wynajmu apartamentów. Inwestorzy już teraz mogą poczuć wyjątkowy klimat miejsca i budynku, odwiedzając gotowe apartamenty pokazowe.

Montownia swoją działalność rozpocznie z początkiem kwietnia tego roku, ale system rezerwacji uruchomiony zostanie kilka tygodni wcześniej. Lofty są gotowym produktem inwestycyjnym, który już za kilka miesięcy zacznie przynosić ich właścicielom pierwsze zyski. Każdy apartament ma osobną księgę wieczystą. Profesjonalny operator zadba o maksymalne obłożenie, a model biznesowy zapewnia właścicielom zyski liczone proporcjonalnie od udziału. Stworzony przez Euro Styl produkt inwestycyjny doceniają już inwestorzy z różnych części kraju, w tym także znane w Polsce nazwiska, m.in. ze świata sportu.

Wnętrza Montowni to przemyślane i staranne połączenie industrialnego stylu z nowoczesnością. Rewitalizacja budynku pozwoliła odsłonić jego oryginalny, galeryjny układ. Imponujący, przeszklony strop między parterem a kolejnymi piętrami, ukazuje sięgającą aż do świetlika dachowego zieloną, roślinną ścianę. Przestrzenie wspólne wzbogaca ambitna sztuka, m.in. wielkogabarytowe pejzaże oraz „Ławica Stworzeń” - 17 olbrzymich, efektownych obiektów świetlnych o długości do 9 metrów, które zawisły między kondygnacjami – jedne i drugie są autorstwa uznanego gdańskiego artysty Tomasza Krupińskiego. Ściany loftów zdobią z kolei wielkoformatowe zdjęcia w stoczniowym klimacie, których autorem jest znany dokumentalista Michał Szlaga.

Montownia Lofts & Experience to znacznie więcej niż hotel. To miejsce pełne niezwykłych detali, które sprawiają, że obiekt jest niemal galerią sztuki. Tutaj twórczość artystyczna, design i loftowy styl przenikają się tworząc nietuzinkową całość. To miejsce daje wiele powodów, dla których warto tu być – mówi Tomasz Albrycht, Dyrektor Działu Apartamentów Serwisowanych.

Centrum Gdańska z rodzącym się do życia Młodym Miastem to jedna z najatrakcyjniejszych dzielnic w Polsce. Na postoczniowych terenach, tuż przy Europejskim Centrum Solidarności, blisko dworca Gdańsk Główny i wielu atrakcji Starego Miasta powstają DOKI, których integralną częścią jest właśnie Montownia. Zajdzie się tam również mieszkaniowy kwartał zabudowy – DOKI Living, w którym zaprojektowano ponad 1000 apartamentów, a na parterach lokale usługowe. Pierwszy budynek został już oddany do użytku, a właściciele drugiego odbiorą klucze do mieszkań w czerwcu. Dwa kolejne są w budowie i w ofercie sprzedaży. Montownia z pewnością stanie się ważnym punktem nie tylko dla mieszkańców DOKÓW czy okolicy, ale dla całego Gdańska i odwiedzających go turystów.

