Obowiązkowo butelka wina i romantyczna kolacja. Czym mogą zaskoczyć hotele w Walentynki? Szeroką ofertą SPA i muzyką na żywo.

Romantyczne górskie pejzaże

Bukowina i Romantyczny pobyt dla dwojga

Hotel Bukovina w Bukowinie Tatrzańskiej przygotował dwie noce dla pary w pakiecie “Romantyczny pobyt dla dwojga”. Goście hotelu mogą liczyć na śniadanie w cenie, butelkę wina i romantyczną kolację w restauracji Widok. Obiekt do dyspozycji gości oddaje: Termy Bukowina, Świat Saun, siłownię oraz bezpłatny garaż.

Romans w Beskidach od hotelu Klimczok

Romantyczny weekend w hotelu Klimczok. Na gości hotelu będą czekać butelka wina musującego, pakiet sześciu zabiegów SPA dla dwojga i kolacja przy świecach. Dodatkowo goście hotelu mogą liczyć na możliwość korzystania z klasycznie dostępnych przestrzeni rekreacyjnych jak termy i siłownia.

Romantyczna kolacja w hotelu Arłamów

Pobyt w Ustrzykach Dolnych to również kolacja dla dwojga, butelka wina i śniadanie w cenie. Posiadacze pakietu będą mogli korzystać również ze strefy basenów i karnet SPA. Zima hotel Arłamów to również miejsce rekreacji goście mogą wybierać spośród takich atrakcji jak m.in. stacja narciarska arłamów i sztuczne lodowisko według osobnego cennika.

Romantyczny weekend z widokiem na zimowe jezioro

Weekend Walentynkowy na Mazurach

Pakiet od hotelu Amax wyróżnia się muzyką na żywo. Pozostałe elementy pakietu pobytowego z okazji Walentynek to: wino na powitanie i romantyczna kolacja. Oferta obejmuje pełne wyżywienie oraz nielimitowany dostęp do stref fitness i wellness. Pobyt w hotelu w mikołajkach to okazja do skorzystania z 10 proc promocji na m.in. dodatkowe zabiegi SPA.

Wspaniały czas we dwoje

Hotel Marina Club przygotował walentynkowy pobyt, a w nim jeden zabieg SPA dla dwojga i gra w kręgle gratis oraz Walentynkowe klasyki, czyli: butelka wina i kolacja. Hotel przy Jeziorze Wulpińskim udostępnia gościom Strefy Marina Wellness.

Romantycznie w Mazurskim SPA

Oferta od hotelu Masuria to przede wszystkim pięć zabiegów spa. Obiekt nad Jeziorem Isąg nie zapomniał o butelce wina i kolacji dla celebrujących czas we dwoje.

Morza szum, zimna bryza i hotelowe atrakcje

Pakiet SPA dla dwojga w Primavera

Nadmorski pakiet hotelowy w naszym zestawieniu to propozycja od hotelu Primavera w Jastrzębiej Górze. Zakochani będą mogli skorzystać z czterech zabiegów w ramach pakietu oraz Parku Wodnego z basenami i Światem Saun.

Walentynkowy pobyt w Jastarni

Można też spędzić czas w hotelu Dom Zdrojowy. Masaż aromaterapeutyczny dla dwojga olejkiem o zapachu czerwonego wina przy romantycznej muzyce i kieliszkiem wina to najważniejszy punkt pobytu Walentynkowego w Jastarnii. Do tego klasycznie butelka wina, romantyczna kolacja i śniadania w cenie.

Walentynki w Sopocie

Hotel Sopot przygotował ofertę pobytową dostępną przez prawie cały miesiąc. Voucher 10 proc. zniżki na terapię w Komorze Hiperbarycznej dla każdej osoby, 10 proc. zniżki na zabiegi w spa i zniżki na trójmiejskie atrakcje: Aquapark Sopot, JumpCity i AirSpace na to mogą liczyć posiadacze pakietu. W Sopocie goście zapłacą 5,20 opłaty uzdrowiskowej.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl