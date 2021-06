My Story Gdynia gotowy w sierpniu

Od sierpnia My Story Gdynia otworzy swoje drzwi dla gości









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 07 cze 2021 14:55

W sierpniu w Gdyni ruszy nowy hotel My Story. To druga, po Sopocie, lokalizacja tej niewielkiej sieci hoteli. My Story Gdynia wyróżnia się skupieniem uwagi na jakości snu.