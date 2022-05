Na luksusową plażę już nie trzeba lecieć na drugi koniec świata. Od 1 maja na wyspie Wolin można odpocząć w standardzie pięciu gwiazdek

Do eksploatacji został oddany Hotel Wave Międzyzdroje Resort & SPA. Tym samym zakończył się I etap inwestycji prowadzonej przez Green House Development. Na majówkę 2023 zarząd firmy zapowiada otwarcie II etapu kompleksu.

I etap Hotel Wave Międzyzdroje Resort & SPA gotowy.

W trakcie budowy kolejny etap - na majówkę 2023 do oferty ma trafić 58 apartamentów, z czego w systemie condo będzie oferowanych 27 lokali.

Inwestor, Green House Development zapowiada, że obiekt będzie nową ikoną Międzyzdrojów.

Główną atrakcją Wave Międzyzdroje Resort & SPA jest zewnętrzny basen ze strefą jacuzzi i leżakami.

Na plaży przed hotelem powstaje strefa baldachimów, leżaków i beach-barów.

Pracownicy hotelu to mieszkańcy Międzyzdrojów. Zespół jest stały i zatrudniony na etatach.

Świeże produkty żywnościowe hotel Wave kupuje od lokalnych dostawców.

Właściciele Green House Development planują kolejne inwestycje, z których najbliższa powstanie w Świnoujściu.

Od strony molo, z plaży i z morza zakręcone, zwichrowane spirale przypominają postawione żagle: to nowoczesna bryła hotelu Wave Międzyzdroje Resort & SPA. Motyw żagla przywodzi na myśl inny luksusowy hotel, położony nad brzegiem innego morza. – Nasz obiekt będzie nową ikoną Międzyzdrojów. Proponujemy nie znaną wcześniej w tym miejscu jakość wypoczynku – podczas weekendu otwarcia deklarował Adam Sadowski, prezes Green House Development. Na potwierdzenie nowego stylu organizacji wydarzeń turystycznych właściciele obiektu przedstawili gościom Henryka Sawkę. Satyryk narysował dla hotelu grafikę okolicznościową, przeznaczoną na licytację charytatywną.

Apartament w Międzyzdrojach na własność

Inwestycja została zrealizowana w systemie condo - apartamenty położone powyżej 5 piętra w Wave Międzyzdroje Resort & SPA są przeznaczone na sprzedaż. Inwestorzy mogą jeszcze kupić 8 ostatnich lokali, powstałych w I etapie realizacji. Położone na najwyższych kondygnacjach obiektu inestycje mają wielkość od 65 do 97 m². Deweloper wycenia je na kwoty od 2,2 mln zł za najmniejsze aż do 3,6 mln zł za największe z apartamentów.

Na majówkę 2023, po zakończeniu II etapu inwestycji, do oferty ma trafić 58 apartamentów, z czego 27 lokali będzie oferowanych w systemie condo. Wielkość planowanych mieszkań waha się od 35 do 80 m². Ceny mają mieć rozpiętość od 650 tys. zł do 4 mln zł.

Green House Development liczy się także z możliwością połączenia przestrzeni. Pozwoli to na uzyskanie lokalu o powierzchni 200-300 m². Cena takiego apartamentu byłaby naprawdę światowa: ca. 10-15 mln zł. Wycena znowu przywodzi na myśl standardy rodem z innego Hotelu Żagla.

Doskonałe jedzenie, relaks i rozrywka

Hotel Wave Międzyzdroje Resort & SPA obiecuje, że odtąd polska riwiera i miasto Międzyzdroje zaoferują gościom możliwości turystyczne i wypoczynek o nieznanym tutaj standardzie. Hotel ma własną, czystą plażę. Serwuje lokalne jedzenie, ma zasoby, by zapewnić relaks i rozrywkę.

Ostatni weekend kwietnia był prawdziwym chrztem bojowym dla Wave Międzyzdroje Resort & SPA. Obiekt przyjął w sumie 300 gości, w tym niemal setkę dzieci. Po majówce na internetowych profilach hotelu pojawiły się bardzo dobre opinie. Aktualna ocena w booking.com to 9,7 / 10 pkt. W Google widnieją 22 opinie gości. 21 z nich to ocena 5 / 5 gwiazdek, i tylko jeden oceniający gość przyznał obiektowi ocenę 4 / 5. Z próby ogniowej hotel wyszedł obronną ręką.

Perła polskiej riwiery

Międzyzdroje to kultowa miejscowość uzdrowiskowa. Kuracjusze przyjeżdżają tu od XIX w. – Chcemy kontynuować tę tradycję – zapowiada Adam Sadowski. I podkreśla, że Międzyzdroje to miejsce warte odwiedzin i nowego odkrycia.

Hotel Wave Międzyzdroje Resort & SPA tworzą obecnie trzy wieże, w których mieści się 100 apartamentów o powierzchni od 37 do 57 m². Każdy apartament składa się z salonu, osobno wydzielonych pomieszczeń sypialnianych i prywatnego tarasu.

Wystrój obiektu projektowały kobiety. Ewa Barszczyńska stworzyła we wnętrzach klimat oparty o kształty, barwy i odcienie morza. – Dzięki temu mamy tu atmosferę niespiesznego wypoczynku. Zewnętrzne ściany i bariery tarasu są przeszklone, będąc w apartamencie ma się wrażenie stałego kontaktu z morzem, wydmami, lasem – opowiada prezes.

Dziedziniec, tężnia i basen

Dużą atrakcją Wave Międzyzdroje Resort & SPA jest zewnętrzny basen ze strefą jacuzzi i leżakami. – Grzany basen jest położony na dziedzińcu hotelowym. Przez cały rok, niezależnie od pogody, goście będą mogli korzystać z kąpieli. Daje nam to możliwości, jakie mają na przykład Termy Uniejów – mówi prezes Sadowski.

Zieleń na dziedzińcu hotelu projektowała firma odpowiedzialna za tereny wokół Zamku Królewskiego w Warszawie. W Wave Międzyzdroje czekają, aż maleńkie rośliny zaaklimatyzują się i podrosną, tworząc na dziedzińcu właściwy mikroklimat.

Na terenie kompleksu stworzona została przestrzeń bez samochodu, a podziemny parking eliminuje ruch do niezbędnego minimum.

Hotelową strefę saunarium tworzą 4 sauny, tężnia solankowa i przestrzeń relaksu. Strefa wellness oferuje dające wytchnienie rytuały odprężające i pielęgnacyjne, prowadzone na bazie naturalnych kosmetyków Saint Molo oraz Rosafilo. Dla spragnionych wysiłku dostępny jest Fitness Club wyposażony w sprzęt Technogym. Na potrzebujące ruchu dzieci czeka m.in. ścianka wspinaczkowa, małpi gaj i gry interaktywne w Kids Zone.

W Wave Międzyzdroje mile widziane są także czworonogi. Każdy psi gość dostaje w recepcji stylową bandanę z logo Wave Międzyzdroje. Kudłaci goście hotelu mają do wyboru chusty w różnych rozmiarach.

Z prywatnym zejściem na plażę

Malownicze wybrzeże w Międzyzdrojach wiele zawdzięcza bliskości Wolińskiego Parku Narodowego. To bezpieczne i dziewicze miejsce leży obok klifów rezerwatu i lazurowych fal jeziora Wicko. Wkrótce ma przypominać plaże Lazurowego Wybrzeża, znane gościom kurortów z zagranicznych wojaży. Bogactwo atrakcji przyrodniczych i krajobrazowych Międzyzdrojów przyprawia o zawrót głowy. A hotel zapowiada, że atrakcji kulturalnych także nie zabraknie. Będzie tu muzyka na żywo, płatne miejsca leżące pod baldachimami i strefa hotelowych leżaków. Będą restauracje z daniami z lokalnych połowów i obsługa kelnerska. Będzie także plac zabaw dla dzieci i wypożyczalnia sprzętu wodnego. – Chcemy, aby nasza plaża była "place to be" dla każdego mieszkańca Międzyzdrojów i każdego naszego gościa – mówią właściciele hotelu.

A przed Wave Międzyzdroje właśnie kończy się aranżacja strefy leżaków do opalania i eleganckich barów na plaży. – Beach bary powstają na podstawie profesjonalnych projektów i są budowane według najlepszych standardów, z wykorzystaniem materiałów wysokiej jakości – mówi Adam Sadowski.

Wave Międzyzdroje stawia na lokalność

Pracownicy hotelu to mieszkańcy Międzyzdrojów. Zespół jest stały i zatrudniony na etatach – podkreśla zarząd hotelu. Świeże produkty żywnościowe hotel Wave kupuje od lokalnych dostawców - to niewielkie, miejscowe firmy. W restauracji panuje zasada, że mniej znaczy więcej. – Podajemy wyłącznie świeże ryby. Każdego dnia inne, w zależności od tego, jakie gatunki są dostępne z porannego połowu – wyjaśnia zarządzający hotelem. Szef kuchni znany jest na całej riwierze. Prowadził restaurację znanego gościom hotelu Bryza w Juracie. Ale na uroczystości otwarcia Wave Resort & SPA autorskie dania inspirowane lokalnymi smakami serwował Karol Okrasa.

Właściciele Green House Development planują kolejne aktywności i inwestycje, z których najbliższa powstanie w Świnoujściu.

Wave Międzyzdroje Resort & SPA w liczbach:



W I etapie inwestycji, który właśnie został oddany do użytku, do sprzedaży pozostało jeszcze 8 apartamentów położonych na najwyższych kondygnacjach budynków. Lokale mieszkalne mają wielkości 65 - 97 m.2, i można je kupić w cenach od 2,2 mln zł - 3,6 mln zł.

II etap - planowane otwarcie maj 2023; w ofercie będzie 58 apartamentów, z czego oferowanych w systemie condo będzie 27 lokali. Wielkości lokali to powierzchnie rzędu 35 - 80 mkw. Ceny od 650 tys. do 4 mln zł.

W etapie I inwestycji powstały 3 budynki mieszczące 221 apartamentów o metrażach od 33-113 mkw. W etapie II Etap powstaną 2 budynki, w których znajda się 183 apartamenty.

O deweloperze Wave Międzyzdroje Resort & SPA

Green House Development to firma z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości, w całości związana z polskim kapitałem. W portfolio dewelopera są osiedla mieszkaniowe, apartamentowce i powierzchnie komercyjne. Grupa rozwija segment nieruchomości luksusowych i premium, a pod marką Green House Hospitality buduje obiekty hotelowe i kompleksowo nimi zarządza.