Na MICE padł blady strach przed spiralą bankructw i falą bezrobocia. Podsumowanie tygodnia

Rynek turystyki biznesowej z roku na rok znacząco rośnie, a razem z nim powiązane usługi hotelarskie, gastronomiczne, transportowe i z zakresu szeroko rozumianej rozrywki. Niestety, wraz z rozwojem pandemii koronawirusa i w konsekwencji wprowadzonych zakazów i ograniczeń administracyjnych, branża spotkań i wydarzeń jest na skraju upadku.

- Jeżeli państwo chce pomóc przedsiębiorcom, to powinno stworzyć pakiet konkretnych działań. Tymczasem Tarcza Antykryzysowa ma wiele luk i niepotrzebnie różnicuje biznes – przyznaje Paweł Babij, prezes firmy Interservis organizującej targi w hali Expo Łódź przez 27 lat.

Zdaniem Pawła Babija branżę targową można uratować jedną decyzją.

– Firmy z branży MICE „żyją” z przedpłat. Na każdą zaliczkę muszą wystawić fakturę i zapłacić VAT. Tymczasem wystarczy drobna zmiana w ustawie o podatku VAT, która pozwoli na czasowe potraktowanie przedpłaty jako kaucji. Odsunie to w czasie obowiązek płacenia VAT-u i pozwoli obracać przeznaczoną na niego gotówką do czasu organizacji wydarzenia – proponuje Paweł Babij.

Ten prosty zabieg byłby dobrą szalupą ratunkową dla całej branży MICE, zwłaszcza że Tarcza Antykryzysowa omija ten sektor rynku i koncentruje się głównie na małych firmach, oferując im abolicję podatkowo-zusowską.

– Podział na firmy, które zatrudniają do dziewięciu osób i pozostałe jest skandaliczny, bo niepotrzebnie dzieli rynek. Polskie społeczeństwo jest wystarczająco mocno rozwarstwione, dlatego nie wolno różnicować przedsiębiorców. Każdy potrzebuje dziś pomocy, ale pomagać trzeba według jednakowych zasad, aby wszyscy odczuli podobny poziom bezpieczeństwa – uważa Paweł Babij.

Podkreśla, że w sektorze targowym prawie każda firma zatrudnia o wiele więcej osób. Tymczasem kategoryzacja może łatwo prowadzić do nadużyć.

– Za chwilę na przykład 12-osobowy zakład fryzjerski będzie się dzielił na trzy salony tylko po to, aby zakwalifikować się do pomocy państwa przeznaczonej dla firm zatrudniających do dziewięciu osób – zauważa Paweł Babij.

Branża jest ważnym graczem polskiej gospodarki, ale stanęła w obliczu dramatu. Prezes prowadzi firmę Interservis od 27 lat i regularnie płacił podatki. – Dzisiaj nie mam szansy na ich zapłacenie i to nie z mojej winy. To jest dramat – opisuje Paweł Babij.

