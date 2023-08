W Brojcach pod Gryficami trwa budowa największego w tej części Europy tematycznego parku rozrywki Hossoland. To 40 hektarów rozrywki, emocji i przygody. Za przedsięwzięciem stoi znany deweloper - Grupa Hosso.

Prace nad budową tematycznego parku rozrywki są mocno zaawansowane. Na części budynków zaczynają pojawiać się elewacje oraz pokrycia dachowe.

Odwiedzający Hossoland odkryją cztery krainy tematyczne.

Grupa Hosso od lat inwestuje na rynku nieruchomości komercyjnych. Jesteście właścicielem galerii handlowych zlokalizowanych w Białogardzie, Gubinie, Świdwinie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Świebodzinie, Gryficach, Policach, Szczecinku oraz biurowców w Koszalinie. Skąd pomysł na tak nietypową inwestycję jak park rozrywki?

Anna Olszonowicz, Grupa Hosso: Do tej pory mieszkańcy Pomorza Zachodniego zawsze musieli odbyć daleką podróż, żeby móc bawić się w parkach rozrywki. Teraz, jak powstanie Hossoland, będą mieli okazję do tego, żeby aktywnie spędzić weekend bez potrzeby wyruszania w kilkudniowe podróże po kraju. Stąd pomysł zarządu Grupy Hosso, aby stworzyć takie miejsce w okolicach Szczecina, gdzie mieszkańcy północnej i zachodniej Polski będą mieli okazję zaplanować krótszą wycieczkę, co sprawia, że Hossoland stanie się dla nich doskonałym miejscem, w którym aktywnie i rodzinnie będą mogli spędzić weekend.

Dzięki temu powstanie miejsce o niezwykłym klimacie, które stanie się wizytówką wśród atrakcji turystycznych Pomorza Zachodniego. Dodatkowo położenie parku w pasie nadmorskim gwarantuje, że chętnie będą go odwiedzać wypoczywający na wybrzeżu turyści zarówno z Polski jak i Niemiec czy Skandynawii.

Anna Olszonowicz, Grupa Hosso. Fot. Mat. pras.

Tematyczny park rozrywki Hossoland rośnie w oczach. Na jakim etapie jest inwestycja?

Budowa pierwszego tematycznego parku rozrywki Hossoland jest mocno zaawansowana. Na terenie budowy prace prowadzone są na kilku obszarach równocześnie. Wykonywane są fundamenty pod budynki, stawiane ściany oraz montowane więźby dachowe i stolarka okienna. Na części budynków zaczynają pojawiać się elewacje oraz pokrycia dachowe. Trwają również prace nad głównymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi. Jednocześnie trwają zaawansowane prace nad centralnym punktem parku tj. latarnią, która znajduje się w logo. Tworzone są w dużej ilości elementy dekoracyjne m.in. rzeźby, skały, posągi. Dodatkowo pojawiają się pierwsze nasadzenia.

Na części budynków zaczynają pojawiać się elewacje oraz pokrycia dachowe. Fot. Mat. pras. Hossoland

Najważniejsza jest dla nas jakość oraz oczywiście bezpieczeństwo naszych gości. Zgodnie z naszą filozofią i światowymi trendami stawiamy na zieleń i naturalne materiały. Planujemy też szereg proekologicznych rozwiązań. Chcemy też jak najlepiej zagospodarować teren, stosując różnorodność nasadzeń w celu zachowania bioróżnorodności. Postępy prac w parku można śledzić na naszym profilu na Facebooku i Instagramie

Grupa Hosso stawia na naturalne materiały. Fot. Mat. pras. Hossoland

Jakie atrakcje będą czekać na gości Hossolandu?

Atrakcji w Hossolandzie nie zabraknie. Będą rollercoastery i ekstremalne karuzele, karuzele dla całych rodzin i małe karuzele dla najmłodszych dzieci oraz liczne place zabaw. Będzie można oglądać pokazy sztuk magicznych i występy bajkowych postaci czy zawody drwali. W przestrzeni parku pojawią się multimedialne fontanny, punkty usługowe, fotograficzne oraz sklepy z pamiątkami. W punktach handlowych będzie można także kupić zaprojektowaną maskotkę parku.

Prace budowane są mocno zaawansowane. Fot. Mat. pras. Hossoland

Czym Hossoland będzie się wyróżniał na tle innych parków rozrywki w Polsce?

Hossoland to miejsce magiczne, bajkowe. Będzie to tematyczny park rozrywki, a motywem przewodnim parku będą bałtyckie legendy i baśnie. Odwiedzający odkryją cztery krainy tematyczne:

Rybackie Miasto Syrenki,

Bursztynowe królestwo Baltambrya,

Charyzmatyczną Krainę Wikingów

Tajemniczą Dolinę Smoka.

Wierzymy, że będzie to nieziemska przygoda dla odwiedzających nas gości i powód do dumy dla mieszkańców regionu oraz wspaniała okazja do promocji Pomorza Zachodniego. Hossoland będzie parkiem rozrywki o skali dotychczas niespotykanej w naszym regionie stając się centrum rozrywkowym województwa zachodniopomorskiego.

Odwiedzający odkryją 4 krainy tematyczne. Fot. Mat. pras. Hossoland

Czy Hossoland będzie posiadał także zaplecze hotelowe i gastronomiczne?

Ponieważ atrakcje parkowe będą zachęcały do spędzenia w Hossolandzie całego dnia, dla wygody gości znajdą się tu liczne punkty gastronomiczne. W każdej krainie znajdą się restauracje oraz kawiarnie, dopasowane stylem do otaczającego je bajkowego świata, a także inne punkty oferujące sushi, ryby oraz fast foody. Na początku funkcjonowania parku nie przewidujemy budowy zaplecza hotelowego.

Kiedy możemy spodziewać się otwarcia Hossolandu?

Początkowo otwarcie zaplanowane było na wiosnę 2024 r. jednak z uwagi na obszerny zakres robót budowlanych i bardzo wymagające realizacje projektowe przesuwamy termin otwarcia Hossolandu. Prace realizowane są z pełną mocą i staramy się, aby otwarcie było jak najszybciej.

Atrakcje parkowe będą zachęcały do spędzenia w Hossolandzie całego dnia. Fot. Mat. pras. Hossoland

