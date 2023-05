Rada doradcza „Masters of Travel” grupy Accor poszukuje rozwiązań dla nowej ery podróży służbowych. Po raz pierwszy wśród członków debaty znaleźli się reprezentanci polskiego biznesu.

W dniach 9 i 10 maja 2023 roku odbyła się kolejna edycja „Masters of Travel”, rady doradczej i panelu dyskusyjnego powołanego przez Accor.

Grupa Accor powołała do życia radę doradczą „Masters of Travel” w 2021 roku w celu stworzenia wizji podróży służbowych i spotkań firmowych w postpandemicznym świecie.

W tegorocznej edycji panelu spotkali się europejscy liderzy biznesu z licznych branż, w tym technologicznej, prawnej, energetycznej, inżynieryjnej, produktów szybko zbywalnych, farmaceutycznej i usług profesjonalnych, oraz kadra kierownicza wyższego szczebla grupy Accor. Delegaci z Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Luksemburga, Hiszpanii i Polski w hotelu Le Louise w Brukseli, należącym do kolekcji MGallery, rozmawiali o priorytetach biznesu w nowej erze podróży służbowych.

Ślad węglowy wydarzenia został obliczony za pomocą kalkulatora węglowego Accor i zrównoważony za pomocą certyfikowanych kredytów węglowych, zgodnie ze strategią grupy przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Agenda wydarzenia objęła między innymi tematy dotyczące środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG), będące obecnie najważniejszym zagadnieniem dla organizatorów podróży służbowych i całej branży hotelarskiej.

Delegaci pochylili się również nad innowacyjnymi sposobami zarządzania płatnościami, kwestiami związanymi z trendem konsumenckim do łączenia podróży służbowych i wypoczynkowych oraz rozwiązaniami, za pomocą których sieci hotelowe mogą dzięki programom lojalnościowym lepiej wspierać osoby podróżujące służbowo.



Świat podróży służbowych szybko się zmienia i zarówno branża hotelarska, jak i jej partnerzy muszą się dostosowywać do nowych wymagań stawianych organizacjom oraz do zmieniających się oczekiwań samych podróżujących.

Inicjatywa „Masters of Travel” okazała się nieocenioną pomocą w kształtowaniu naszego myślenia o podróżach służbowych. Koniecznie powinniśmy podtrzymywać ten dialog, by w pełni zrozumieć punkt widzenia naszych partnerów korporacyjnych i móc tworzyć rozwiązania zbieżne z ich celami.

Sophie Hulgard, Chief Sales Officer, Accor i współprowadząca panel „Masters of Travel” W nadchodzących miesiącach owoce dyskusji rady doradczej „Masters of Travel” zostaną upublicznione w serii trzech przygotowywanych przez Accor raportów, poświęconych kolejno podróżom rekreacyjnym, podróżom biznesowym oraz MICE.

