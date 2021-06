Nadchodzi nowa era w hospitality. Ten hotel jest tego przykładem

Lokalizacja, dobry design i gościnność to tylko część składowych, które wpływają na powodzenie hotelu. W czasie pandemii sieci hotelowe postawiły na rozwój innowacji, a nowy obiekt spod parasola sieci Yotel zdecydowanie podniósł poprzeczkę w połączeniu gościnności z technologią.

Położony w samym sercu Porto hotel jest pierwszym obiektem spod parasola grupy Yotel na Półwyspie Iberyjskim.

Jak zapewniają jego pomysłodawcy, grupa wykorzystała czas pandemii na rozwój nowoczesnych technologii i wdrożenie standardów bezpieczeństwa. Efekt? Yotel Porto przenosi standardowe elementy luksusowych hoteli w mniejsze, inteligentne przestrzenie.

Oprócz standardowej obsługi hotelowej w obiekcie hotelowym "pracują" dwa roboty.

Inspiracją dla pomysłodawców projektu były podróże lotnicze pierwszą klasą - hotel liczy 150 "kabin" - tak Yotel nazwał pokoje - wyposażonych w autorskie, pozwalające na oszczędność miejsca łóżko, wiele gniazd i punktów ładowania USB, superszybkie WiFi i telewizory SMART HD z technologią Chromecast.

Obsłudze hotelowej pomagają dwa roboty dostawcze: Yolinda i Yogiro, które na żądanie dostarczają przekąski do pokoju i realizują inne zamówienia gości.

W czasie rosnącej popularności rozwiązań bezdotykowych, hotel udostępnia aplikację mobilną, która pozwoli gościom zameldować się jeszcze przed przybyciem do hotelu i używać aplikacji jako SmartKey na dowolnym urządzeniu mobilnym. Aplikacja może również służyć do ostrzegania personelu o konieczności dodatkowego sprzątania i może pełnić funkcję pilota do telewizora oraz sterowania oświetleniem w kabinie. Oprócz aplikacji, goście mogą korzystać z automatycznych stanowisk odprawy, które są zgodne z programem wdrażanym w obiektach firmy Yotel.

W hotelu znajduje się również całodobowa siłownia, sale konferencyjne, przestrzenie do pracy oraz hotelowy bar i restauracja z tarasem na świeżym powietrzu.

Yotel Porto jest własnością United Investments Portugal. Koszt inwestycji w obiekt wyniósł około 30 mln euro.

Yotel to grupa hotelowa z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Głównymi akcjonariuszami spółki są Al-Bahar Group, Starwood Capital Group, United Investment Portugal i Kuwait Real Estate Company.

