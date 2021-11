Nadmorska baza noclegowa schudła o 160 obiektów

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku liczba turystów była większa o 13,5 proc., zaś liczba udzielonych noclegów o 18,3 proc.

Do obszarów nadmorskich, zgodnie z metodologią Eurostatu, zalicza się w Polsce łącznie 55 gmin położonych w województwach: pomorskim (26), warmińsko-mazurskim (6) oraz zachodniopomorskim (23).

Są to gminy usytuowane nad Morzem Bałtyckim lub pozostające

w bliskiej odległości od morza.

Według stanu na koniec lipca 2021 r. na obszarach nadmorskich prowadziły działalność 2 342 turystyczne obiekty noclegowe, tj. prawie 1/4 wszystkich obiektów w Polsce. Zdecydowana większość z nich (prawie 70 proc.) prowadziła działalność o charakterze sezonowym (w kraju odsetek obiektów sezonowych wyniósł niecałe 30 proc.). Funkcjonowała tu prawie połowa ośrodków wczasowych prowadzących działalność w kraju, a także 44 proc. pokoi gościnnych, 42 proc. zespołów domków turystycznych, 37 proc. ośrodków kolonijnych oraz 31 proc. kempingów.

W porównaniu z poprzednim rokiem liczba obiektów noclegowych na obszarach nadmorskich zmniejszyła się o 160, tj. o 6,4 proc. Spadki odnotowano w większości rodzajów obiektów oprócz hoteli, moteli, szkolnych schronisk młodzieżowych, hosteli oraz zakładów uzdrowiskowych, gdzie zaobserwowano niewielkie wzrosty.

Struktura bazy noclegowej na obszarach nadmorskich różni się zasadniczo od struktury obiektów ogółem w Polsce. Przeważają pokoje gościnne – w końcu lipca br. było ich 876 i stanowiły one 37,4% ogółu obiektów na tych obszarach. Liczne były ośrodki wczasowe –456 (19,5%) oraz zespoły domków turystycznych – 221 (9,4%). Hotele stanowiły 10,1% tury- stycznych obiektów noclegowych na obszarach nadmorskich (w Polsce 25,4%).

mat. GUS

W końcu lipca 2021 r. turystyczne obiekty noclegowe położone w gminach nadmorskich dysponowały 217,1 tys. miejsc noclegowych, co stanowiło 27,7% wszystkich miejsc w obiektach noclegowych w Polsce i było to o 1,3 tys. mniej niż przed rokiem (tj. o 0,6%). Jednak nie we wszystkich rodzajach obiektów noclegowych odnotowano spadek liczby miejsc – w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. wzrosła liczba miejsc m.in. w hotelach (o 3,4 tys.), zakładach uzdrowiskowych (o 0,9 tys.) oraz zespołach domków turystycznych (o 0,6 tys.).