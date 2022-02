Najem krótkoterminowy bije rekordy. Ceny przebiły stawki sprzed pandemii

Wynajem krótkoterminowy ma się bardzo dobrze. Rekordy biją międzynarodowe portale rezerwacyjne. Jak podaje Airbnb trzeci kwartał 2021 r. był najlepszy w historii firmy, a ich przychody wzrosły rok do roku aż o 36 proc. Długość pobytu w apartamentach stale rośnie. Ceny przebiły już te sprzed pandemii.

Pandemia w 2021 r. zmieniła potrzeby gości obiektów noclegowych. Podróżowanie stało się spontaniczne i mniej planowane. Zmieniła się polityka anulacyjna, czyli sposób rezygnowania z pobytów.

Goście zaczęli cenić także nowoczesny standard komunikacji – całkowicie bezdotykowy i interaktywny, bo jest bezpieczny i wzmaga poczucie samodzielności i niezależności.

Coraz więcej gości, tzw. cyfrowi nomadzi decyduje się na pracę zdalną i wynajmuje mieszkania na czas od miesiąca do trzech, np. w nadmorskich miejscowościach turystycznych czy w górach.

Wynajem krótkoterminowy jest obecnie w niezwykle ciekawej pozycji. Przychody Airbnb w trzecim kwartale ubiegłego roku przewyższyły liczby sprzed czasów pandemii.

- W Polsce zdecydowana większość pobytów to podróże krajowe. Na rodzimym podwórku ilość miejsc do przenocowania jest ograniczona. Rodzaj zakwaterowania i standard apartamentów stał się więc ważniejszy niż kiedykolwiek. Pandemia dla naszego rynku była wyzwaniem, lecz także otworzyła przed nami nowe możliwości – mówi Kamil Krzyżanowski, prezes Renters.pl.

W czasie pandemii zmieniła się polityka anulacyjna, czyli sposób rezerwowania i rezygnowania z pobytów. Turyści mogą łatwiej rezerwować pobyty last minute i bezpłatnie anulować rezerwację.

Renters.pl osiągnęło przychody w wysokości ponad 55 mln zł, co oznacza wzrost aż o 92 proc. w porównaniu do roku ubiegłego.

Na pandemii zyskał także wynajem średnioterminowy

- Rzecz w tym, że pandemia zmieniła nie tylko wymagania gości, ale cały styl życia i podejście do podróżowania. Przed pandemią mało kto mógł pozwolić sobie na pracę hybrydową. Wielu naszych gości to osoby, które pierwszą połowę tygodnia spędzają w biurze, a drugą nad morzem lub w górach albo w większych miastach. Długość pobytu w naszych apartamentach stale rośnie. Ceny przebiły już te sprzed pandemii – dodaje Krzyżanowski.

Zapowiada się kolejny rekordowy rok

Rok 2022 może być jeszcze lepszy dla branży, bo przewiduje się, że w nowym roku ponownie zacznie rozwijać się ruch rezerwacji z podroży służbowych, które jeszcze do czasów pandemii były realizowane zwykle w hotelach. Firma potwierdza, że coraz częściej zdobywa kontrakty na korporacyjne podróże służbowe w apartamentach z udogodnieniami na dłuższe pobyty, których brakuje w tradycyjnych hotelach.

Renters.pl przyznaje, że w 2022 r. kluczowa będzie technologia, która przyspieszyła rozwój branży w ciągu ostatnich lat. Firma inwestuje w oprogramowanie do kontaktu z gośćmi oraz do wymiany informacji z personelem odpowiedzialnym za przygotowanie apartamentów. Gościom służą m.in. rozwiązania, które umożliwiają bezdotykowy i zdalny dostęp do apartamentu i informacji o nim, uproszczają proces zameldowania się, zwiększają zaangażowanie i ułatwiają zarządzanie doświadczeniem gościa. Dzięki między innymi takim rozwiązaniom Renters osiągnął średnią ogólną opinie gości na poziomie powyżej 8 gwiazdek na 10.

- Spodziewamy się także powrotu gości zagranicznych, którzy są w stanie zapłacić więcej niż krajowy turysta. Rynek wynajmu krótkoterminowego, choć coraz bardziej scyfryzowany, jest dopiero na początku swojej drogi. Top 50 największych operatorów na świecie, w tym Renters, razem kontroluje łącznie zaledwie ok. 5 proc. całej podaży - tłumaczy Kamil Krzyżanowski.

Tempa wynajmu nie spowolnił omikron

Gości nie zniechęciła nawet fala kolejnego wariantu wirusa covid-19, która rozpoczęła się pod koniec 2021 r. - Już od wielu tygodni obserwujemy tzw. skoki w wyniku różnych wiadomości podawanych przez media. Są szczepionki – rezerwacje rosną, pojawia się nowy wariant – rezerwacje spadają. Jednak w ciągu ostatnich tygodni spadki te były delikatne. Nie widzieliśmy też bezpośredniego wpływu na procent anulowanych rezerwacji. Turyści nadal są zainteresowani wyjazdami i planują wyjazdy - wyjaśnia Kamil Krzyżanowski.