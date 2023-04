Platformy noclegowe takie jak Airbnb czy Booking.com będą musiały gromadzić i raportować dane wynajmujących lokale. Co jeszcze zmienią nowe przepisy dotyczące najmu krótkoterminowego?

Unia Europejska chce rozszerzyć regulacje dotyczące najmu krótkoterminowego.

Państwa UE porozumiały się w sprawie nowych przepisów.

Nowe przepisy mogą uderzyć w platformy rezerwacyjne takie jak Airbnb i booking.com.

Airbnb zapowiada pierwsze zmiany, ale nie odpowiadają one unijnym wytycznym.

Przypomnijmy, nowe regulacje są efektem prośby koalicji europejskich miast turystycznych, do której należą m.in. Berlin, Barcelona, Lizbona, Gdańsk i Wrocław. Przedstawiciele miast są zdeterminowani, aby do prawa unijnego wprowadzić takie zapisy, które dadzą możliwość władzom lokalnym na wprowadzenie odpowiednich regulacji w odniesieniu do funkcji miasta.

Rosnąca urbanizacja, w połączeniu z rozwojem turystyki i ciągłym brakiem zasobów mieszkaniowych, stanowią dla naszych miast poważne wyzwania – czytamy w stanowisku, pod którym podpisały się: Amsterdam, Ateny, Barcelona, Berlin, Bordeaux, Bolonia, Bruksela, Kolonia, Florencja, Frankfurt, Helsinki, Kraków, Londyn, Mediolan, Monachium, Paryż, Porto, Praga, Utrecht, Walencja, Wiedeń i Warszawa.

Najem krótkoterminowy ma być rejestrowany

Na początku marca br. – jak donosi portal DW – unijni ministrowie ds. konkurencyjności uzgodnili wspólne stanowisko. Zgodnie z wytycznymi. platformy internetowe specjalizujące się w najmie krótkoterminowym będą zmuszone stworzyć system rejestracji wynajmujących. W praktyce, każde mieszkanie lub apartament, które jest wynajmowane krótkoterminowo będzie posiadało indywidualny numer rejestracyjny i tylko takie lokale będą mogły zamieszczać swoje ogłoszenia na platformach.

Dodatkowo platformy zostaną zobowiązane do wyrywkowej kontroli wynajmujących i sprawdzania prawdziwości podanych przez nich informacji oraz zobowiążą się do gromadzenia i przekazywania danych dotyczących usług najmu (w tym liczba noclegów, gości, itp.) - tak, by były one zgodne z przepisami RODO.

Dodatkowo, jak informuje Gazeta Wyborcza, platformy noclegowe będą musiały raportować dane wynajmujących lokale do skarbówki.

Airbnb wprowadza zmiany, ale w nieco innym kierunku

Airbnb zapowiedziało już wprowadzenie nowych narzędzi, które upodobnią proces rezerwacji do zameldowania się w hotelu. Od wiosny 2023 r., platforma będzie wymagać od wszystkich użytkowników dokonujących rezerwacji weryfikacji tożsamości w celu dokonania rezerwacji, dodatkowo rozszerzając program, który prosi o dane uwierzytelniające, takie jak zdjęcie ważnego dokumentu tożsamości wydanego przez organ państwowy lub oficjalne imię i nazwisko oraz adres.

To posunięcie - jak przekonuje CNBC - zbliża Airbnb do tradycyjnych hoteli, w których pracownicy recepcji proszą gościa o okazanie dokumentu tożsamości przed zameldowaniem.

