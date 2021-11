Najem krótkoterminowy woli dłuższe terminy

W porównaniu z rokiem ubiegłym, ceny za najem krótkoterminowy w 2021 r. były znacząco wyższe w czasie sezonu wakacyjnego. Największy wzrost kwot za noclegi dokonał się w Krakowie (o 47 proc.), który w 2020 r. najbardziej ucierpiał na ograniczeniach w ruchu turystycznym z powodu pandemii.

Wyższe ceny w czasie wakacji spowodował także powrót na rynek właścicieli mieszkań o wyższym standardzie. Obecnie stawki powoli wracają do poziomów sprzed pandemii.

Wszystkie domy w w portfelu Renters.pl w Zakopanem już wynajęto. Podobny ruch obserwujemy na wyspie Wolin. Zatem, to są już ostatnie chwile, by znaleźć swój apartament lub dom na Sylwestra.

W jakiej kondycji jest Renters.pl po pandemicznych zawirowaniach? Czy 36. pozycja w globalnym rankingu największych firm zajmujących się wynajmem krótkoterminowym „World's Top 50 Property Managers 2022” to powód do radości?

Renters i Marriott. Najem krótkoterminowy wchodzi w globalne układy



Sebastian Hejnowski, współzałożyciel Renters.pl: Oczywiście cieszymy się, bo jesteśmy jedyną polską firmą w tym zestawieniu, a działamy dopiero od 2018 r. Jednak nie ma co ukrywać, pandemia nas – podobnie jak chyba każdego – poturbowała. Na szczęście dzisiaj mamy stabilną pozycją i gotowość do dalszego podboju rynku.

Ale szukacie dofinansowania?

Prowadzimy rozmowy z inwestorem. Chcemy znacząco powiększyć nasz portfel mieszkań. Uważamy, że ten rynek w naszym kraju jest za bardzo rozdrobniony i potrzebuje większych graczy. Zbyt wiele na nim mniejszych podmiotów, które nie są stabilne finansowo.

Wasz portfel liczy 1,2 tys. mieszkań w pięciu miastach i nad morzem. Ostatnio zadebiutowaliście w górach. Gdzie?

Tak, nasza obecność w Zakopanem nabiera rozmachu. Mamy już ponad 20 obiektów. Intensywnie szukamy lokalu na nasze biuro. Chcemy jak najszybciej je otworzyć. Udało się nam pozyskać domy także w Wiśle i rozmawiamy o Karpaczu. Domy na wynajem w pandemii biją rekordy popularności. Jest to bardzo dobry kierunek rozwoju, ponieważ wielu Polaków chce wynajmować takie obiekty dla całej rodziny.

Jak w ogóle odradza się ruch?

Wakacje były oczywiście rekordowe. Nawet w październiku, co nas mile zaskoczyło, mieliśmy bardzo wysokie obłożenie obiektów. Z kolei w miastach najem krótkoterminowy przechodzi w średnioterminowy. Wiele osób wynajmuje mieszkania, żeby w nich popracować. Zaczęło się od tego, że platformy rezerwacyjne, takie jak na przykład Airbnb, wprowadziły opcję wynajmu dłuższego niż 30 dni. Dostajemy coraz więcej zapytań o sześciotygodniowe pobyty lub nawet trzymiesięczne, przeważnie w dużych miastach, czyli w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu. To jest zupełna nowość na rynku. Do tej pory obsługiwaliśmy tam jednie typowe wyjazdy na tzw. city break. Szczególnie zaskoczył nas ruch w Krakowie, gdzie prawie wszystkie nasze obiekty są już wynajęte na listopad, a w wielu z nich goszczą zagraniczni turyści.

