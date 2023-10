Masaż, relaks i pielęgnacja mogą umilić szarą i zimną jesień. Manor House, Hotel Bania i H15 Luxury Palace to najlepsze hotele SPA w Polsce, w rankingu spaeden.pl TOP 100 najlepszych hoteli SPA 2023. Oto pierwsze 10. z nich.

Manor House SPA

Liczba pokoi : 59

: 59 Właściciel : Grażyna i Jerzy Wrona.

: Grażyna i Jerzy Wrona. Lokalizacja: Chlewiska koło Szydłowca, województwo mazowieckie

Akademia Holistyczna Manor House SPA Alchemia Zdrowia® posiada autorski program odmładzający jest naturalną alternatywą dla inwazyjnych zabiegów chirurgicznych i botoksu o długotrwałych efektach anti-aging. Terapia harmonizacji czakr, terapia biowitalna, holoterapia, hydroterapia, muzyka solfeżowa i zabiegi SPA to oferta SPA działającego przy hotelu Manor House. Hotel oferuje pakiety m.in. Pobyt SPA dla pań, pobyt SPA dla panów,metamorfoza uczuć dla dwojga i zrelaksowana przyszła mama.

Hotel Bania Thermal & Ski

Liczba pokoi: 275

275 Właściciel: Paweł Dziubasik współwłaściciel

Paweł Dziubasik współwłaściciel Lokalizacja: Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska

SPA i wellness w hotelu Bania to cztery strefy: anielsko, bania fizjo&med, siedlisko i przestrzeń do zabiegów SPA. Pierwsza strefa oferuje m.in. 7 gabinetów masażu i fizjoterapii oraz własną linie kosmetyków dotyk Anioła. Na strefę siedlisko przypadają: sauna jodłowa, sauna chlebowa, sauna kamienna, sauna fińska, pokój relaksu. Obiekt w swoim menu zabiegów przygotował m.in. propozycję dla nastolatków.

H15 Luxury Palace

Liczba pokoi: 70

70 Operator: polska grupa kapitałowa AB Investment Group

polska grupa kapitałowa AB Investment Group Lokalizacja: ul. Św. Jana 15, Kraków, 31-017 Polska

H15 Luxury Palace zlokalizowany jest w zabytkowym budynku pod adresem św. Jana 15. Nazwa ulicy pochodzi od znajdującego się na niej kościoła św. Jana. W budynku znajdował się w przeszłości pałac należący do szlacheckiej rodziny Lubomirskich – jednej z najbogatszych rodzin w Polsce w minionej epoce.

Obiekt oddaje do dyspozycji gości trzy gabinety. Funkcjonuje m.in. gabinet VIP dla par przeznaczony na Autorskie Rytuały. Kąpiele, zabiegi na ciało i twarz, masaże, wszystko dobrane w unikalny sposób w oprawie relaksacyjnej muzyki i zapachów sprawią, że czas spędzony wspólnie z bliską osobą będzie niezapomnianym przeżyciem. Menu H15 SPA zostało zbudowane na bazie naturalnej, organicznej, wegańskiej marki Scens oraz luksusowej marki Maria Galland.

Pałac Żelechów SPA & Wellness

Liczba pokoi: 119

119 Lokalizacja: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36 08-430 Żelechów

Pałac Żelechów SPA & Wellness to 13 ekskluzywnych gabinetów masaży (w tym do zabiegów Aquavedy, Ayurvedy), gabinety do pielęgnacji rąk i stóp, Apartament SPA dla Dwojga (w nim Infinity Duo Pool, sauna Infrared), Holistic Cocooning, Four Senses Relax Lounge. Strefa Saun przy hotelu Pałac Żelechów to: łaźnia solna z różowego kwarcu, sauna ziołowa, sauna parowa, sauna fińska, sadzawka lodowa, pikada tropikalnych doznań i mglistego spryskiwania. Strefa Basenowa to: basen wewnętrzny z hydromasażami, gejzerami powietrznymi, prądami wodnymi, mały basen relaksacyjny, basen zewnętrzny o temperaturze wody 32°C, strefa relaksu, całkowicie przeszklona z wygodnymi leżankami i widokiem na pałacowy park i stawy.

Hotel Bonifacio SPA & Sport Resort

Liczba pokoi: 55

55 Lokalizacja: Kępa 84, Sochocin

BoniFaCio SPA & Sport Resort oferuje profesjonalne zabiegi kosmetyczne, rytułały i zabiegi Clarins, Weekend z jogą i SPA oraz wyjątkowe weekendy dla pań to oferta pakietów pobytowych, które zapewniają dostęp do SPA.

Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel

Liczba pokoi: 33

pokoi: 33 Właściciel: Marek Gendaj

Marek Gendaj Lokalizacja: Gola Dzierżoniowska 21, 58-217 Niemcza, Polska

Wellness & SPA by L’Occitane oferuje studio czterech gabinetów SPA by L’Occitane, specjalną strefę VIP do zabiegów dla dwojga (z wanną do wspólnych, aromatycznych kąpieli i z łóżkami pozwalającymi na jednoczesne wykonywanie zabiegów dla niej i dla niego), profesjonalne zabiegi na twarz i ciało na bazie wyjątkowych, organicznych kosmetyków marki L’Occitane, studio masażu by L’Occitane, saunę fińską i saunę parową, komfortową strefę wypoczynku z tarasem widokowym i wellness bar.

Złoty Groń Resort & SPA

Liczba pokoi: 40

40 Lokalizacja: ul. Istebna 593, 43-470 Istebna

Wellness & SPA w Złoty Groń Resort & SPA oferuje zabiegi Złoty Groń SPA, Sky Club Jacuzzi na dachu, Fitness Club z widokiem na góry, SPA dla najmłodszych. Złoty Groń Resort & Spa - miejsce inspirowane naturą. Na samym szczycie Złotego Gronia (710 m n.p.m.) pośród istebniańskich łąk czas płynie wolniej, w rytmie beskidzkiej przyrody.

Tremonti Ski & Bike Resort

Liczba pokoi: 124

124 Lokalizacja: ul. Konstytucji 3 Maja 77/77a, 58-540 Karpacz

Grotta SPA w Karpaczu to kameralna przestrzeń, której filozofia bazuje na tradycjach lokalnego lecznictwa i holistycznym podejściu do zdrowia. Uzupełnieniem pielęgnacji jest Strefa Wellness z basenem wewnętrznym, całorocznym podgrzewanym basenem zewnętrznym, strefą saun, balią oraz jacuzzi. Znajdują się tutaj 4 profesjonalne gabinety, w których wykonujemy zabiegi na twarz i ciało. Obiekt ma też gabinet dla dwóch osób.

Czarny Potok Resort & SPA

Liczba pokoi: 236

236 Właściciel: Józef Wojciechowski

Józef Wojciechowski Lokalizacja: ul. Czarny Potok 65, 33-380 Krynica-Zdrój

SPA w Hotelu Czarny Potok**** to holistyczne podejście do relaksu, przenikają się tam europejskie i krynickie tradycje relaksacyjne i uzdrowiskowe. Czteropoziomowe, kompleksowe SPA ma 13 gabinetów zabiegowych i Strefa Aqua & Wellness. Strefy SPA Czarnego Potoku to: sauny i łaźnie, basen z biczami i kaskadami, jacuzzi, gabinety masażu oraz rytuałów na ciało ,gabinety kosmetyczne, gabinety hydroterapii, urządzenia specjalistyczne: infuzja tlenowa, Focus RF+, Mikrodermobooster i Medi SPA: komora hiperbaryczna, a wkrótce gabinety fizykoterapii, krioterapii i kinezyterapii.

Belmonte Hotel Krynica-Zdrój

Liczba pokoi: 251

251 Lokalizacja: Piękna 23, 33-380 Krynica-Zdrój

Belmonte Hotel SPA Krynica Zdrój to masaże, zabiegi na twarz i ciało oraz rytuały w Moon SPA. Usługi dobierane są indywidualnie do potrzeb i pragnień klientów. W poszukiwaniu naturalnej pielęgnacji, z miłości do natury i jej bogactwa powstała marka kosmetyków sygnowana Moon Spa by Belmonte Hotel. To cała gama produktów dla ciała oparta na naturalnych składnikach pochodzących z roślin, przypraw, ziół i kwiatów oraz produktach pszczelich takich jak miód, pyłek czy mleczko pszczele.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl