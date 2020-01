Najlepsze trasy wycieczkowe na świecie

Linie Emirates przygotowały coś specjalnego dla osób, które marzą o wakacjach z dala od najbardziej obleganych atrakcji turystycznych, za to pełnych przygód, nowych wrażeń i zachwycających krajobrazów.

Ciekawym pomysłem jest wyprawa na Szczyt Adama, ważne miejsce pielgrzymek na Sri Lance. Na wierzchołku znajduje się olbrzymi odcisk stopy, który zdaniem wyznawców różnych religii należy do Buddy, Śiwy lub Adama – zależy, kogo się spyta. Góra o wysokości 2 243 m n.p.m. jest położona na terenie Płaskowyżu Centralnego Sri Lanki, dokąd można dojechać pociągiem ze stolicy kraju Kolombo. Podejście zaczyna się w środku nocy, dzięki czemu szczyt wita swoich zdobywców widowiskowym i niezwykle fotogenicznym wschodem słońca.

Nieustraszeni wędrowcy powinni spróbować zmierzyć się z potężną górą Gunung Rinjani – masywnym wulkanem wznoszącym się nad wyspą Lombok w pobliżu Bali. To drugi najwyższy szczyt Indonezji i chociaż trasa nie należy do najłatwiejszych, zdecydowanie warto ją pokonać. Widoki na szlaku uchodzą za najpiękniejsze w Indonezji. Wewnątrz wulkanu znajduje się budzące podziw jezioro w kształcie półksiężyca – Segara Anak. Miejsce jest uznawane za święte przez Balijczyków, którzy każdego roku przychodzą tu, by odprawić modły na cześć ducha góry. Również wyznawcy wetu telu czczą święte jezioro i przychodzą tu modlić się podczas pełni księżyca.

Linie Emirates oferują także loty do Phnom Penh dla pragnących zwiedzić rozległą tropikalną dżunglę Kambodży. W odległości 40 km od miasta Siĕm Réab znajduje się Phnom Kulen – przepiękny park narodowy i miejsce kultu religijnego. Można w nim znaleźć rzadkie okazy roślin i kwiatów, wodospady, starożytne świątynie i wszelkiego rodzaju szlaki piesze, z których największą popularnością cieszy się jednodniowa trasa z Siĕm Réab. Na szczycie góry Phnom Kulen wznosi się pagoda skrywająca olbrzymią figurę leżącego Buddy, skąd roztaczają się cudowne widoki na wszystkie strony świata. Różni operatorzy oferują tu rozmaite wycieczki z przewodnikiem.

Oczywiście nie trzeba wyruszać w odludne miejsca, żeby obcować z przyrodą. Minoo Park w Japonii jest najłatwiej dostępną i najmniej wymagającą trasą spacerową w Osace. Turyści odwiedzają ten park bliski rangą parkom narodowym, aby nacieszyć się niesamowitym widokiem jesiennych liści i spróbować uznanego piwa rzemieślniczego. Spacer umilają przyjaźnie nastawione małpy, wspaniałe świątynie i wodospad Minoo, który stanowi największą atrakcję parku. Trasa wiedzie utwardzoną ścieżką i zajmuje około 45 minut w jedną stronę. Szlak rozpoczyna się tuż przed stacją Minoo, do której można dojechać w 30 minut pociągiem linii Hankyu ze stacji Umeda.

